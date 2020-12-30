Курс биткойна установил очередной рекорд, преодолев отметку $28 500

Курс биткойна продолжил расти в среду и в очередной раз обновил исторический максимум. По данным Coindesk, в районе 10 часов по московскому времени средневзвешенный курс самой популярной криптовалюты достиг отметки $28 579.

Череда рекордов для биткойна началась ровно месяц назад: 30 ноября криптовалюта смогла обновить свой предыдущий исторический максимум $19 783,21, который держался с декабря 2017 года. Таким образом, только за минувший месяц биткойн подорожал уже почти на 50%, а с начала года — в четыре раза.

Котировки биткойна растут не только и не столько на фоне хороших новостей вроде начала массовой вакцинации, сколько за счет активности институциональных инвесторов, активно вкладывающихся в криптовалюту. Кроме того, биткойн традиционно рассматривается инвесторами как альтернативный способ сбережения средств в непростые для мировой экономики времена. Так, увеличение бюджета помощи населению США, принятое Дональдом Трампом, будет восполнено за счет выпуска дополнительных денежных средств, что может спровоцировать рост инфляции. По этой причине курс доллара уже снижается. Падает и цена на золото, просевшая более чем на $200 за унцию с августовского максимума. В результате инвесторы предпочитают перекладывать свои средства в криптовалюты, в том числе биткойн.

Кирилл Сарханянц