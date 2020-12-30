«Амплифер» восстановил пропавшие неделю назад посты в Facebook

Сервис автопостинга «Амплифер» устранил сбой, который произошел на прошлой неделе. Все опубликованные через сервис посты оказались скрытыми от пользователей. Компания утверждает, что проблема связана с самой соцсетью и обещает опубликовать причины произошедшего.

«Доступ "Амплифера" к Facebook возвращен, все посты, которые были размещены с помощью "Амплифера", вернулись в Facebook со всеми лайками и комментариями»,— сообщили ТАСС в компании.

По мнению сервиса, аналогичная проблема может возникнуть со всеми компаниями, которые вызывают вопросы у Facebook. Сейчас «Амплифер» помогает клиентам с переподключением к Facebook. Отмечается рост нагрузки на сервис из-за необходимости «догнать» статистику в соцсети после сбоя.

Из Facebook 24 декабря исчезли абсолютно все публикации, сделанные через «Амплифер». С проблемами столкнулись в том числе СМИ — “Ъ”, «Ведомости», «Комсомольская правда», Rambler, Forbes, Harvard Business Review и AdIndex. Кроме того, клиенты «Амплифера» потеряли возможность делать новые публикации в Facebook через этот сервис.

Подробнее о сбое — в материале “Ъ” «Facebook прикрыла публикации».