Что год ушедший нам оставил

Уходящий 2020 год, безусловно, останется в памяти жителей Кубани, России и всего мира как год пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19. Она отразилась практически на всех сферах жизни людей, не в последнюю очередь, ударив по их благополучию. Тем не менее, помимо ковида, произошла еще масса событий, которые нельзя оставить в стороне. Редакция “Ъ-Кубань” выделила из всей массы новостей уходящего високосного года самые, на наш субъективный взгляд, интересные.

1. РНКБ поглотил Крайинвестбанк

Одним из важных событий в финансовом мире Краснодарского края стало слияние в начале 2020 года двух финансовых организаций: Российского национального коммерческого банка (РНКБ) и ПАО «Крайинвестбанк». С 1 января уходящего года 55 отделений «Крайинвестбанка» вошли в структуру РНКБ и приступили к обслуживанию клиентов в плановом порядке. По словам учредителей банков, для клиентов это не означает ровным счетом ничего. В результате слияния РНКБ (системообразующий банк Крыма со 100% государственным участием) стал самым крупным банком Юга России. Он обслуживает более 2,2 млн физических лиц, а также 85 тысяч предприятий.

2. В Сочи отменили инвестиционный форум

Первой весточкой надвигающейся на Россию пандемии коронавируса в Краснодарском крае стала отмена инвестиционного форума, проходящего традиционно в феврале на территории Сочи. Мероприятие было отменено из-за угрозы проникновения в нашу страну коронавирусной инфекции. Форум должен был пройти в олимпийской столице 12-14 февраля. Из более чем четырех тысяч зарегистрированных участников мероприятия, почти 500 являлись иностранцами, из которых половина – жители государств, где официально были зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Немногой части зарегистрировавшихся на форум компенсировали издержки.

3. Из состава Сочи вышел Сириус

Имеретинская низменность, находящаяся в составе Адлерского района Сочи обрела независимость. Федеральные власти отделили от города-курорта поселок городского типа Сириус. Соответствующее распоряжение подписал в феврале председатель правительства Михаил Мишустин. В октябре 2019 года за создание в Имеретинской низменности поселка Сириус высказались более 5 тыс. жителей этой части Адлерского района. Уже в декабре 2020 года Сириус стал населенным пунктом с особым федеральным статусом. Эксперты полагают, что выделение новой административно-территориальной единицы из состава Сочи ощутимо ударило по мэрии курорта, лишив ее одной из главных туристических территорий города с «олимпийской» инфраструктурой.

4. В тюремной больнице скончался «краснодарский каннибал»

17 февраля представители защиты Дмитрия Бакшеева, осужденного к 12 годам лишения свободы за убийство женщины и надругательство над телом умершей, сообщили, что мужчина скончался в тюремной больнице Ростова-на-Дону. Дмитрий Бакшеев и его жена Наталья стали известны на всю Россию как «краснодарские каннибалы», поскольку мужчина запечатлел себя на фото с частями тела убитой, а в холодильнике и на плите в жилище супружеской пары следователи обнаружили мясо, предположительно принадлежавшее жертве. Впрочем, на суде вопрос каннибализма не поднимался за недоказуемостью.

Адвокаты Бакшеева считают, что он невиновен, а у следствия не было никаких доказательств его вины, кроме самооговора, который он мог совершить под воздействием пыток. Смерть Дмитрия Бакшеева также стала поводом для дальнейших исков к исправительной системе, поскольку защита предполагает, что осужденному, страдающему диабетом, могли не дать вовремя дозу инсулина.

5. Белореченский полигон ТКО отравляет воздух

Мусорная реформа в Краснодарском крае сразу же стартовала с пробуксовки. Еще в конце 2019 года жители Белореченска и Родниковского поселения стали жаловаться на неприятный запах со стороны свалки, куда свозят отходы из Белореченского, Апшеронского и Туапсинского районов, а также Горячего Ключа и Сочи. Ревизия краевого минТЭК и ЖКХ нашла множественные нарушения в деятельности мусорного оператора по захоронению отходов на полигоне. Был уволен директор АО «Крайцжилкомресурс». Ситуацию исправили.

Однако в конце февраля Белореченский районный суд на 20 суток приостановил деятельность мусорного полигона, признав виновным АО «Крайжилкомресурс» (учредитель – администрация Краснодарского края) в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившемся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, а также в невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Впрочем, вскоре полигон вновь открылся и до конца уходящего года экологи продолжают фиксировать на нем нарушения.

6. На Кубани подтвержден первый случай коронавируса

12 марта в Краснодарском крае выявлен первый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Вирус обнаружили у бизнесмена из Приморско-Ахтарского района, прилетевшего на Кубань из итальянской Вероны. Его поместили в инфекционную больницу Краснодара. Спустя несколько недель первый вестник пандемии в регионе был выписан. Общее число заболевших коронавирусом в России на тот момент составляло 34 человека. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев уже тогда заявил, что в случае необходимости в регионе будут введены карантинные меры. Под конец года число жертв коронавируса на Кубани превысило 27 тыс. человек, а количество умерших – 900.

7. На Кубани запретили массовые мероприятия

Распространение коронавируса по региону привело к тому, что 17 марта глава Кубани Вениамин Кондратьев подписал постановление, ограничивающее проведение массовых мероприятий. В регионе запретили спортивные, зрелищные, публичные и другие события с участием более 100 человек.

В этот же день в крае ввели режим свободного посещения школ и детских садов. Медицинские учреждения переведены на особый режим работы, запрещено посещение домов престарелых и детских домов. Вузы региона перешли на дистанционные формы обучения.

Спустя некоторое время главный санитарный врач Краснодарского края Мария Потемкина подписала постановление, согласно которому с 26 марта на территории региона в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией в обязательном порядке должны закрыться все заведения с массовым пребыванием людей. Речь шла о бассейнах, фитнес-центрах, банях, саунах, хамамах, аквапарках, дельфинариях, кинотеатрах и кинозалах, театрах, концертных залах, боулингах, ночных клубах и дискотеках, детских игровых комнатах и детских развлекательных центрах, а также фуд-кортах. Днем позже были закрыты все торговые центры и точки общепита.

8. Суд аннулировал лицензию легендарной школы Щетинина

18 марта арбитражный суд Краснодарского края аннулировал лицензию ФГБОУ «Лицей-интернат комплексного формирования личности детей и подростков», более известного как школа педагога-новатора Михаила Щетинина. С иском об отзыве лицензии на образовательную деятельность, выданной в 2015 году, в суд обратилось краевое министерство образования. Представители минобра указывали на многочисленные нарушения ведения учреждением образовательной деятельности. Сообщалось также о нарушениях прав детей в лицее педагогами, которые даже не имели соответствовавшего образования.

Ранее – в декабре 2019 года - во время пресс-конференции Владимира Путина журналист Сергей Комков пожаловался на то, что чиновники «уничтожают уникальный образовательный проект». Глава государства пообещал обсудить ситуацию с губернатором Вениамином Кондратьевым.

9. В Краснодарском крае введен карантин

Глава Кубани Вениамин Кондратьев подписал постановление о введении в регионе карантина. Согласно документу, с 31 марта лицам, проживающим или находящимся на территории Краснодарского края, запрещается покидать места проживания или пребывания. Исключение составляют случаи обращения за неотложной медицинской помощью и прямой угрозы жизни и здоровью, следование к месту работы или к ближайшему месту приобретения товаров, работ и услуг, уход за недееспособными лицами, вынос мусора, а также выгул домашних животных.

10. В «Магнит» пришел основатель компании Lamoda

Один из лидеров российского рынка ритейла – компания «Магнит» продолжила путь в сторону современных технологий управления бизнесом. Должность исполнительного директора общества, а также одного из троих заместителей гендиректора занял основатель компании Lamoda Флориан Янсен. Вместе с ним пришла команда соратников. В сферу ответственности господина Янсена, как исполнительного директора, вошли такие функции, как офис цифровой трансформации, проектный офис, IT и новые технологии, продвинутая аналитика и «большие данные», маркетинг, в том числе цифровые продукты, лояльность и CRM, а также омниканальные сервисы. По мнению экспертов, команда профессионалов в цифровой сфере поможет выйти «Магниту» на новый уровень управления активами и дать фору своим прямым конкурентам.

11. Арест депутата-застройщика

Краевой СУ СКР возбудило уголовное дело в отношении депутата регионального Законодательного собрания Андрея Сигидина. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Парламентарий с 2013 года являлся генеральным директором ООО «Краснодар Сити», которое возводит многоэтажный жилой дом по шоссе Нефтяников в Краснодаре. По версии следствия, господин Сигидин с сообщниками под видом строительства совершали систематическое хищение денег дольщиков. В результате фигуранты уголовного дела привлекли свыше 230 млн руб. участников долевого строительства.

12. В Краснодарском крае сняли режим карантина

К лету краевые власти всерьез задумались о том, к каким катастрофическим последствиям для экономики могут привести ограничительные меры на территории региона, поэтому 21 июня на Кубани был снят режим карантина. Регион перешел в режим повышенной готовности. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, принимая это решение власти, в первую очередь, опирались на эпидобстановку. «Мы видим устойчивую тенденцию к снижению числа новых зараженных коронавирусной инфекцией», - сказал он. По сути, администрация края открыла таким образом туристический сезон, без которого отрасль могла бы погибнуть, а бюджет региона недополучить серьезные средства.

13. Впервые в истории в Новороссийске прошел парад без зрителей

24 июня в Новороссийске прошел парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Однако в этом году в связи с пандемией коронавируса впервые он состоялся практически без зрителей. За шествием войск и военной техники наблюдали восемь ветеранов, а также около 300 человек, расположившихся за забором возле здания мэрии. Центр города был оцеплен, людей не пускали даже в свои дома и в офисы.

14. Кубань выступила за поправки в Конституцию РФ

Несмотря на пандемию в России прошло голосование на предмет одобрения или неодобрения предложенных поправок в Конституцию России. Отдать свой голос можно было на протяжении нескольких дней, избирательные участки открывались в жилых дворах, а специальные люди ходили с бюллетенями по квартирам. Плебисцит совсем не подразумевал отклонения поправок в главный Закон страны, а носил, скорее, характер ознакомления с мнением россиян по этому поводу.

В Краснодарском крае 88,92% имеющих права голоса жителей высказались за внесение изменений в Конституцию (3 219 153 человека). Еще 10,57% (382 712 человек) проголосовали против.

15. На директора заповедника «Утриш» завели уголовное дело после пожара

Масштабный лесной пожар в государственном заповеднике «Утриш» и на прилегающей к нему территории и произошел 24 августа. Несколько дней спасатели и волонтеры боролись со стихией. Выгорело около 130 га уникальных реликтовых лесов. Никто из людей не пострадал. Очаг возгорания обнаружили на месте искусственных кострищ, сделав вывод, что причиной пожара могли стать туристы, отдыхающие «дикарями» в лесах между Большим и Малым Утришем. На директора заповедника завели уголовное дело за халатность, поскольку деньги за посещение охраняемой территории брались исправно, а сил и средств для тушения огня у учреждения не оказалось. Губернатор Кубани вынес на уровень федерального Минприроды предложение включить в состав государственного заповедника территории регионального заказника, чтобы исключить несанкционированный отдых людей в заповедных лесах.

16. «Золотую» судью Елену Хахалеву уволили из крайсуда

Увольнением из Краснодарского краевого суда закончилась история скандально известной судьи Елены Хахалевой. Она прославилась на всю Россию шикарной свадьбой своей дочери, на которой пел весь цвет российской эстрады. Впрочем, судья позже заявила, что банкет оплатил ее бывший муж, а Сосо Павлиашвилли, Валерий Меладзе и другие пели по велению сердца и без гонораров. Спустя время Хахалеву обвинили в том, что она работает по поддельному диплому юриста (после грузино-абхазского конфликта Сухумский университет переехал в Тбилиси, и найти истину в этой истории оказалось затруднительно), но судья смогла доказать легитимность своей должности. В итоге Высшая квалификационная коллегия судей приняла решение досрочно лишить судью полномочий и привлечь к дисциплинарной ответственности за нарушение правил внутреннего распорядка и Трудового кодекса РФ: она не появлялась на работе 128 дней, хотя зарплату получала.

17. Главой Кубани снова стал Вениамин Кондратьев

Действующий глава региона лидировал на выборах в губернаторы Краснодарского края, прошедшие 13 сентября 2020 года. Господин Кондратьев набрал 83,13% голосов. За действующего губернатора проголосовали более 2,1 млн избирателей. Активнее всего Вениамина Кондратьева поддержали в Крымском (90,46% голосов) и Павловском (94,16%) районах, Тихорецке (90,36%) и Новороссийске (91,65%). Меньше всего за действующего главу отдали голосов в Ейске (69,07%) и Краснодаре (61-75% в зависимости от округа).

Впрочем, никто и не сомневался в победе господина Кондратьева на выборах уже после того, как в мае его кандидатуру одобрил президент Владимир Путин, заявив в прямом эфире центрального телевидения, что, безусловно, последнее слово остается за избирателями.

18. В Краснодаре сгорел жилой этаж многоквартирного дома

День выборов в Краснодаре ознаменовался крупным пожаром в Музыкальном микрорайоне города. Огонь в восьмиэтажном многоквартирном жилом доме полыхнул ночью 13 сентября из-за неисправностей электропроводки. В результате пожара полностью выгорели 54 квартиры на деревянном мансардном этаже здания. Площадь возгорания составила около 4400 кв. м.

Удивительным образом городская администрация и застройщик дома, имя которого принципиально нигде не упоминалось, хотя известно, что это один из лидеров строительного рынка кубанской столицы, расселили жителей сгоревшего дома по гостиницам. В короткие сроки застройщик за свои средства отремонтировал здание, отдав восьмой этаж, как это и должно было быть положено, под технические нужды и приобрел новые квартиры жителям, утратившим свои квадратные метры.

19. Бывший вице-губернатор попал под следствие

Бывший заместитель губернатора Краснодарского края по делам казачества Сергей Пуликовский попал под следствие. Он подозревается в незаконной предпринимательской деятельности, которую якобы вел, находясь на государственной должности. Следователи вменяют бывшему чиновнику контроль за строительством многоэтажного дома через аффилированных лиц. Это, по данным материалов регионального УФСБ, принесло фигуранту многомиллионную материальную выгоду в виде нежилых помещений в этом доме. Речь идет о том же объекте по шоссе Нефтяников в Краснодаре, за обман дольщиков в котором уже был отправлен под стражу действующий депутат Заксобрания региона Андрей Сигидин. К такому печальному итогу привел високосный год стремительно набирающего влияние до сентября 2020-го господина Пуликовского.

20. В Краснодарском крае открывают кинотеатры

Последние дни декабря 2020 года ознаменовались не только объявления губернатором 31 декабря выходным днем, но и очередным послаблением режима повышенной готовности. Несмотря на то, что количество вновь выявленных случаев коронавируса в сутки по региону не снижается и показатель держится на уровне 180-190 больных, главный санитарный врач Краснодарского края Мария Потемкина разрешила открыть для посещения закрытые с апреля кинотеатры, но с ограничением. Кинозалы могут наполняться не более чем на 15%. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев своим постановлением поддержал главу Роспотребнадзора по краю. По его словам, сделано это для того, чтобы удержать жителей региона в своих населенных пунктах, чтобы они не ехали за развлечениями в другие регионы и не подвергали себя риску заражения коронавирусом.

Дмитрий Михеенко