Лучшие материалы “Ъ” за 2020 год

Редакция выбрала самые популярные у читателей материалы “Ъ‑Кубань” за 2020 год. О создании в Апшеронском районе нового туркластера, отделении от Сочи поселка Сириус, о снижении вылова морской рыбы — в нашей подборке:

Бизнес выведут на тропу

На Кубани создадут новый туркластер за 5,6 млрд рублей

Фото: Зотов Алексей, Коммерсантъ

В Апшеронском районе Кубани планируют создать новый туристический кластер. Он будет включать в себя 35 туристических и экскурсионных маршрутов, а также подразумевать реализацию 27 инфраструктурных проектов. Объем вложений, по подсчетам властей, должен превысить 5,6 млрд руб., однако пока инвесторов нет. В администрации Апшеронского района рассчитывают, что доля доходов от туризма в бюджете муниципалитета вырастет с 5% до 15%.

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И целого Сочи мало

Жители поселка Сириус согласились с присвоением ему статуса отдельного муниципального образования

Фото: Александр Любарский, Коммерсантъ

Поселок городского типа Сириус, на территории которого находится Олимпийский парк и объекты олимпийского наследия, преобразовали в отдельный муниципалитет и вывели из состава Сочи. Высказавшиеся «за» местные жители мотивировали свою позицию тем, что получение статуса городского округа даст Сириусу возможности и ресурсы для более быстрого развития.

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Карантин попортил сбыт

Кубанские фермеры жалуются на невозможность реализовывать продукцию в условиях изоляции

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Производители сельскохозяйственной продукции Краснодарского края были вынуждены выбрасывать скоропортящийся товар, поскольку не знали, куда его сбывать. Введенный в регионе карантин закрыл все рынки и ярмарки, куда местные производители сбывали овощи, ягоды, зелень, молоко, яйца и прочее. Товар, оставшийся на рынках, испортился. Ситуацию усложнила введенная в крае пропускная система для транспорта, поскольку не все могли получить в местных администрациях разрешительные документы, а те, кому они положены, вынуждены были стоять в длительных очередях.

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Не нужно тралить

На Кубани снижается вылов морской рыбы

Фото: Павел Семчук, Коммерсантъ

Рыбопромышленники Кубани, работающие в Азово-Черноморском бассейне, заявили “Ъ-Кубань” о трехкратном снижении вылова хамсы за последние четыре года. Падение происходит и по другим видам рыбы. По мнению рыболовов, отрасль переживает серьезный кризис, а добыча становится с каждым годом все менее рентабельной. Флоту кубанских рыбаков стало сложно выигрывать «битвы за анчоус» и конкурировать с крымскими коллегами, которые постепенно вытесняют их с рынка. В результате местные рыбодобывающие компании отправляются в поисках работы в другие регионы, в том числе осваивать Каспийское море.

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У моря без воды

Прибрежные города Кубани страдают от острой нехватки пресной воды

Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ

Летом из-за длительного отсутствия осадков и жаркой погоды ряд кубанских городов испытывал дефицит воды. Особенно остро проблема ощущалась в Геленджике и Новороссийске, где вода до сих пор подается по жесткому графику. Жители городов жалуются президенту России и просят закрыть курорт для туристов до решения проблемы. В региональном министерстве ТЭК и ЖКХ считают, что ситуация под контролем.

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Звери переехали в город

Землю краснодарского «Сафари-парка» на Солнечном острове вернули муниципалитету

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Администрация города и владелец «Сафари-парка» заключили мировое соглашение о передаче права собственности на земельные участки в парке «Солнечный остров» муниципалитету. Таким образом, многолетние судебные разбирательства по вопросу возвращения земли, ранее находящейся в собственности владельца зоопарка, завершились в пользу мэрии. Объект продолжит работу на правах аренды земельного участка. В 2016 году парку «Солнечный остров» присвоен статус особо охраняемой природной территории, в связи с чем там запрещено возводить любые строения. Трехэтажное здание, расположенное на территории парка, летом этого года суд признал самостроем и постановил снести.

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Эффекта Бильбао не вышло

Инвестор отказался строить в Новороссийске деловой кластер по проекту бюро Захи Хадид

Потенциальный инвестор отказался строить здания делового кластера на набережной имени Адмирала Серебрякова в Новороссийске. Проект кластера был разработан в 2018 году британским архитектурным бюро Захи Хадид (Zaha Hadid Architects). Земельный участок, где должна была расположиться композиция из девяти зданий делового назначения, продолжает пустовать. Причиной отказа от инвестиций стало введенное в регионе ограничение на высотность зданий на побережье.

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