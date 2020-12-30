«Восточный» отказался от иска к Майклу Калви

Банк «Восточный» отказывается от гражданского иска против основателя Baring Vostok Майкла Калви и других фигурантов дела, по которому банк проходит потерпевшим. Осенью банк «Восточный» сообщил о возмещении ущерба по делу в 2,5 млрд руб.

«В рамках предварительного слушания сегодня представителем потерпевшего ПАО КБ "Восточный" предъявлено заявление, подписанное иным представителем потерпевшего, об отказе от гражданского иска по уголовному делу»,— сообщила пресс-служба Мещанского суда Москвы «Интерфаксу». Заявление будет рассматриваться в судебном порядке.

Майкла Калви и еще нескольких человек обвинили в растрате 2,5 млрд руб., принадлежащих банку «Восточный». Никто из них не признал свою вину. 12 ноября Верховный суд освободил его и других фигурантов дела из-под домашнего ареста после того, как потерпевшим был возмещен предполагаемый ущерб. Сегодня, 30 декабря, Майклу Калви продлили меру пресечения в виде запрета на определенные действия до 4 июня 2021 года.

О решении Верховного суда — в материале “Ъ” «Vostok — дело прошлое».