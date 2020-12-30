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Майкл Калви

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ   |  купить фото

Суд продлил Майклу Калви запрет на определенные действия еще на полгода

Мещанский суд Москвы продлил меру пресечения основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви на шесть месяцев. Ему запрещены определенные действия — выходить за пределы квартиры ночью, находиться в помещениях банка «Восточный» и ПКБ, общаться с обвиняемыми по делу, пользоваться интернетом и связью и другие.

«Срок запрета определенных действий продлен до 4 июня 2021 года»,— сообщил в суде «Интерфаксу». Аналогичные решения были приняты в отношении других фигурантов дела.

Майкла Калви и еще нескольких человек обвинили в растрате 2,5 млрд руб., принадлежащих банку «Восточный». Никто из них не признал вину. Верховный суд 12 ноября освободил господина Калви и других фигурантов дела Baring Vostok из-под домашнего ареста. После того как банку был возмещен предполагаемый ущерб, также было освобождено и их имущество. Сегодня, 30 декабря, банк «Восточный» отказался от иска на 2,5 млрд руб. к фигурантам дела.

О решении Верховного суда — в материале “Ъ” «Vostok — дело прошлое».

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