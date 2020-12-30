Суд продлил Майклу Калви запрет на определенные действия еще на полгода

Мещанский суд Москвы продлил меру пресечения основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви на шесть месяцев. Ему запрещены определенные действия — выходить за пределы квартиры ночью, находиться в помещениях банка «Восточный» и ПКБ, общаться с обвиняемыми по делу, пользоваться интернетом и связью и другие.

«Срок запрета определенных действий продлен до 4 июня 2021 года»,— сообщил в суде «Интерфаксу». Аналогичные решения были приняты в отношении других фигурантов дела.

Майкла Калви и еще нескольких человек обвинили в растрате 2,5 млрд руб., принадлежащих банку «Восточный». Никто из них не признал вину. Верховный суд 12 ноября освободил господина Калви и других фигурантов дела Baring Vostok из-под домашнего ареста. После того как банку был возмещен предполагаемый ущерб, также было освобождено и их имущество. Сегодня, 30 декабря, банк «Восточный» отказался от иска на 2,5 млрд руб. к фигурантам дела.

О решении Верховного суда — в материале “Ъ” «Vostok — дело прошлое».