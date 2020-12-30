Причиной лесных пожаров в Краснодарском крае назвали человеческий фактор

Человеческий фактор стал причиной сразу нескольких природных пожаров, действующих в настоящее время на территории Краснодарского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента лесного хозяйства по ЮФО.

По данным ведомства, локализация всех возгораний ожидается в среду, 30 декабря 2020 года.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщила, что количество возгораний лесной подстилки в регионе увеличилось до четырех.

Для ликвидации возгораний привлекается группировка сил и средств РСЧС численностью: 324 человек и 69 единиц техники, в т.ч. от МЧС России 125 человек и 23 единицы техники (в т.ч. два вертолета Ка-32, Ми-8). В течение дня авиация МЧС России произвела 26 сбросов по 5 тонн: в Сочи – 12 сбросов, в Туапсинском районе – 14 сбросов.

Как писал “Ъ-Кубань”, ночью 29 декабря 2020 года в районе Ореховских водопадов в Хостинском районе Сочи загорелась лесная подстилка в труднодоступной лесной местности на площади 300 кв. м. Также возгорание произошло в Туапсинском районе, в пос. Садовый.

По данным департамента лесного хозяйства по ЮФО, повышение пожарной опасности прогнозируется в трех субъектах РФ – Краснодарском крае, Республике Крым и Карачаево-Черкесской Республике.

Алексей Белянин