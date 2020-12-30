Минцифры продлило эксперимент по бесплатному доступу к социально значимым сайтам

Минцифры России продлило на полгода эксперимент по «Доступному интернету». Он обязывает операторов давать доступ к интернет-ресурсам, которые признаны властями социально значимыми, даже при отрицательном балансе. В конце декабря в Госдуму внесли соответствующий законопроект.

«Согласно информации, предоставленной операторами-участниками "пилота", бесплатным доступом к таким ресурсам за время проведения эксперимента воспользовались около 1,8 млн уникальных пользователей»,— говорится в заявлении замминистра Олега Иванова. По его мнению, проект особенно актуален в период пандемии и «демонстрирует востребованность у граждан».

В проект приглашены все российские операторы. Его участниками стали «Ростелеком», МТС, «Вымпел» (бренд «Билайн»), «Мегафон», «Эр-Телеком Холдинг» (бренд «Дом.ру»), виртуальный оператор «СберМобайл» и региональные операторы. В перечень социально значимых ресурсов входит 371 сайт (.pdf).

Эксперимент проекта «Доступный интернет» запустили по поручению президента Владимира Путина от 15 января. Летом Минкомсвязь определила перечень критериев для социально значимых сайтов.

О развитии проекта — в материале “Ъ” «Доступный интернет завесят рекламой».