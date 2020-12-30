Замглавы Минприроды Константин Румянцев уходит с должности

Замминистра природных ресурсов и экологии России Константин Румянцев уходит из ведомства. Об этом пресс-секретарь министерства Марина Евсеева сообщила «Интерфаксу». Причины не раскрываются, но ранее правительство решило сократить число замглавы Минприроды с восьми до шести, а департаментов — с 13 до 11.

Господин Румянцев отвечал в ведомстве за международное сотрудничество, госполитику, регулирование в области гидрометеорологии, а также за изучение Арктики, Антарктики и Мирового океана. Он курировал работу Росгидромета. Ранее с поста замглавы Минприроды ушла Елена Панова. Теперь в министерстве работают шесть заместителей.

28 декабря правительство утвердило параметры оптимизации штатов федеральных органов власти. В результате реформы под сокращение попадут 37 заместителей руководителей федеральных органов власти. Всего реформа коснется 45 министерств и ведомств, работу которых курирует правительство.

Как ВШЭ предлагает проводить оптимизацию штатов правительства — в материале “Ъ” «Слишком много узнали».