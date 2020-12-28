Реформа госаппарата затронет 45 министерств и ведомств

Правительство России утвердило параметры оптимизации штатов федеральных органов власти. В результате реформы под сокращение попадут 37 заместителей руководителей федеральных органов власти, всего реформа коснется 45 министерств и ведомств, работу которых курирует правительство.

«В результате оптимизации станет меньше подразделений, которые выполняют обеспечивающие функции. Сокращению подлежат 74 таких структурных подразделения. Кроме того, при проведении реформы госаппарата планируется сократить 37 заместителей руководителей федеральных органов. Освободившиеся средства при этом останутся в фондах оплаты труда»,— сообщает пресс-служба правительства.

В постановлении закреплены единые требования к структуре министерств и ведомств. По новым требованиям численность подразделений в министерствах должна составлять не меньше 40 штатных единиц, служб и агентств — не менее 25, отделов в департаментах или управлениях — не менее пяти, самостоятельного отдела — не менее 10. Обеспечивающие подразделения должны составлять не более 30% общей численности сотрудников.

В особых случаях допускаются отклонения от этих требований. При определенных обстоятельствах численность структурных подразделений министерств может составлять 35 штатных единиц на департамент и пять единиц на самостоятельный отдел, для служб и агентств — 20 единиц на управление и пять единиц на самостоятельный отдел. Текст постановления пока не опубликован.

Подробнее о реформе — в материале “Ъ” «Сокращения поставили на старт».