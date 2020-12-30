В Новороссийске водитель автобуса получил 11 лет и 6 месяцев за ДТП с четырьмя погибшими

Приморский районный суд Новороссийска вынес приговор водителю автобуса, который в августе 2019 года стал виновником аварии, в которой погибли четыре человека, в том числе три ребенка. Как сообщила пресс-служба краевого суда, мужчине назначено наказание в виде 11 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Фамилия подсудимого в информации краевого суда не указана, по данным сайта Приморского суда Новороссийска, приговор по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) вынесен Роману Полякову.

По данным суда, 7 августа 2019 года подсудимый, работавший водителем санатория ФНС «Эллада», вышел на работу, приняв лекарство от эпилепсии. При этом Роман Поляков знал, что имеющееся у него заболевание препятствует допуску к работе в должности водителя. Как ранее писал “Ъ”, около 22 часов на автодороге Новороссийск—Керчь автобус Hyundai, за рулем которого был Роман Поляков, столкнулся с внедорожником Volkswagen, в котором ехали шесть человек.

В результате ДТП погибли трое детей в возрасте от 4 до 15 лет и 33-летняя женщина, которые находились в легковом автомобиле, еще четыре участника аварии получили травмы. Суд признал, что автобус потерял управление по вине водителя, который находился под воздействием лекарства от эпилепсии.

Подробнее о ДТП — в публикации “Ъ” «Экскурсия завершилась аварией».

Анна Перова, Краснодар