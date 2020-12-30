Проблемный ЖК «Анит-Сити» в Краснодаре достроят за бюджетный счет

Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства решил достроить проблемный жилой комплекс «Анит-Сити». Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

«Сразу после подписания соответствующего соглашения и проведения необходимых юридических процедур фонд приступит к завершению строительно-монтажных работ»,- сообщил первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко.

Он также рассказал, что в отношении еще одного проблемного ЖК «Багратион» решено выплатить компенсации гражданам – участникам строительства.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, строительство ЖК «Анит-Сити» (два 24-этажных жилых дома с коммерческими площадями) по улице Седина, 131 (квартал, ограниченный улицами Седина, Длинной, Коммунаров и Пашковской) началось в 2009 году. Ранее на этом месте находилась кондитерская фабрика «Анит».

По договору с ООО «Модуль-Инвест» предприятие передало под жилой комплекс участок площадью 0,66 га. Застройщик взялся за реализацию проекта в рамках реконструкции квартала № 196, однако строительство остановилось на второй литере, при этом первый жилой дом так и не был полностью готов. Обманутыми, по официальным данным, оказались более 300 дольщиков, однако представитель инициативной группы участников долевого строительства ЖК Андрей Швецов говорил о приблизительно 1 тыс. пострадавших. Объем средств в строительство двух литеров ЖК, привлеченный с помощью участников долевого строительства, оценивался в 500 млн руб.

9 октября 2019 года Советский районный суд Краснодара приговорил генерального директора ООО «Модуль-Инвест» Олега Георгизова к семи годам лишения свободы и штрафу в 1 млн руб. за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В феврале 2020 года ООО «Модуль-Инвест» было признано несостоятельным. Размер кредиторской задолженности общества превышал 183 млн руб.

ЖК «Багратион» возодило ООО «Эталон Девелопмент». Оно было создано в декабре 2012 года как преемник ООО СК «Родина». Последнее получило разрешение на строительство 14-этажного жилого дома по улице по Красных Партизан, 46, однако затем документ был отозван мэрией Краснодара, поскольку якобы не соответствовал нормам Градостроительного кодекса РФ. Несмотря на это, застройщик с июня 2013 года по май 2014-го привлек свыше 65 млн руб. от 50 дольщиков.

В апреле 2018 года Ленинский районный суд Краснодара приговорил экс-руководителя ООО «Эталон Девелопмент» Олега Сандуляка к семи годам и восьми месяцам колонии общего режима по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», он являлся собственником ООО «Эталон Девелопмент» с 2013 по 2016 год. С начала 2016 года стопроцентным владельцем ООО «Эталон Девелопмент» является Romano Immobilien AG.

В середине декабря 2019 года Арбитражный суд признал компанию банкротом.

Алексей Белянин