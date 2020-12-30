Песков подтвердил разговор Чубайса с Путиным перед уходом из «Роснано»

Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс действительно перед уходом из «Роснано» общался с Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако беседа была по телефону, пояснил господин Песков.

«Действительно, имел место телефонный разговор, о нем не сообщалось, потому что мы о большей части рабочих телефонных разговоров президента за день не сообщаем — просто не имеем такой возможности»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Дмитрий Песков добавил, что господин Чубайс не получил кабинет в администрации президента, потому что имеет статус «на общественных началах» и «не является сотрудником администрации президента».

О разговоре с президентом господин Чубайс сообщил накануне. Когда появились сообщения о том, что Анатолий Чубайс может покинуть «Роснано», господин Песков говорил, что Владимир Путин с ним не встречался.

Анатолий Чубайс возглавлял «Роснано» с 2008 года. По предложению президента новым главой компании стал Сергей Куликов, ранее он был первым зампредом коллегии Военно-промышленной комиссии. Господина Чубайса в начале декабря назначили спецпредставителем президента. Кремль назвал отставку господина Чубайса естественной ротацией.

Подробности — в материале “Ъ” «Анатолию Чубайсу поставлены цели».