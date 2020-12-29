Чубайс рассказал о разговоре с Путиным перед уходом из «Роснано»

Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс рассказал, что перед уходом из «Роснано» он общался с Владимиром Путиным. По его словам, президент сам предложил ему стать его спецпредставителем.

Когда появились сообщения о том, что Анатолий Чубайс может покинуть «Роснано», пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Владимир Путин с ним не встречался. «Насколько мне известно, нет»,— говорил он журналистам (цитата по ТАСС). Когда отставка подтвердилась, он также говорил, что встреча с господином Чубайсом не планируется.

«У меня был разговор с Владимиром Владимировичем, хотя все средства массовой информации отплясали на том, что он не встретился с Чубайсом и что президент не назвал его имени. А почему он должен был назвать мое имя, если он с другим человеком?» — сказал господин Чубайс в интервью RTVI. Речь идет о разговоре Владимира Путина с новым главой «Роснано» Сергеем Куликовым. Во время этой встречи он не вспоминал об Анатолии Чубайсе.

По его словам, Владимир Путин сам предложил ему стать его спецпредставителем. Анатолий Чубайс заявил, что согласился, но с условием, что формально он не будет госслужащим. Он также не хотел иметь статус помощника президента.

«В принципе, как правило, спецпредставитель — это помощник. Но в моем случае этого не произошло. И я этому рад. Именно об этом я просил президента, да. И моя просьба была услышана»,— сказал господин Чубайс. «Мигалка, ксива, кабинет, секретарша — главный дежурный набор. Нет, мигалки не будет точно. Я не являюсь госслужащим, сотрудником администрации президента»,— заявил он.

Анатолий Чубайс возглавлял «Роснано» с 2008 года. По предложению президента новым главой компании стал Сергей Куликов, ранее он был первым зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии. Господина Чубайса в начале декабря назначили спецпредставителем президента. Кремль назвал отставку господина Чубайса естественной ротацией.

Подробности — в материале “Ъ” «Анатолию Чубайсу поставлены цели».