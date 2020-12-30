Лавров: Запад хочет использовать пандемию для наказания неугодных правительств

Западные страны пытаются воспользоваться пандемией для «наказания неугодных правительств», сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Россия же, по словам министра, не играет в «геополитические игры с "нулевой суммой"» и не мыслит «архаичными концепциями сфер влияния».

В 2020 году Россия помогала пострадавшим от пандемии странам, заявил глава МИДа. «В этом, кстати, наше отличие от ряда западных государств, которые не только пытаются политизировать сугубо гуманитарную тематику борьбы с коронавирусной инфекцией, но и воспользоваться пандемией для наказания неугодных правительств, игнорируя призывы ООН хотя бы временно отменить часть односторонних рестрикций, осложняющих санитарно-эпидемиологическую ситуацию в соответствующих странах»,— сказал господин Лавров в интервью ТАСС.

«В уходящем году нам удалось развивать и наращивать дружественное сотрудничество с подавляющим большинством государств мира по самому широкому спектру вопросов. Среди них наши союзники, единомышленники и партнеры по ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, БРИКС, ШОС. <…> Мы не играем в геополитические игры с "нулевой суммой", не мыслим архаичными концепциями сфер влияния. Наоборот, на практике реализуем тезис о том, что эффективно решить масштабные трансграничные проблемы можно лишь объединившись, на принципах солидарности»,— добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что неоднозначная реакция на Западе на российскую вакцину «Спутник V» связана с конкуренцией. По его словам, Россия в целом не в моде на Западе, и «не потому, что Россия плохая», а потому, что, наоборот, становится «слишком хорошая».

Накануне за сутки коронавирусом COVID-19 заразилось более 490 тыс. жителей планеты. В России за последние сутки зарегистрировано 26 513 случая заражения коронавирусом в 85 регионах.

О пандемии и других событиях 2020 года — в материале “Ъ” «Радикализируй это».