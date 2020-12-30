Силуанов оценил стоимость вакцинации в 75–100 млрд рублей

Вакцинация россиян от коронавируса в 2021 году может обойтись в 75–100 млрд руб., заявил министр финансов Антон Силуанов. Прививки для населения будут бесплатными.

«В следующем году стоят новые задачи, которые не были учтены в бюджете, а именно вакцинация населения. Это существенные ресурсы, может стоить от 75 млрд до 100 млрд рублей. Все зависит от того, как пойдет вакцинация, сколько людей изъявит желание вакцинироваться. Это все будет бесплатно и за счет государства»,— сказал господин Силуанов в интервью «России 24» (цитата по ТАСС).

В России ранее стартовала масштабная вакцинация от коронавируса. Пока сделать прививку могут только люди из определенных групп риска, но список будет расширяться. Вице-премьер Татьяна Голикова призвала воздержаться от алкоголя в случае вакцинации. По ее словам, это будет дополнительной нагрузкой на организм.

На утро 29 декабря в России было зарегистрировано 3 105 037 случаев заражения коронавирусом, за сутки выявили 27 002 случая. Умерли за время пандемии 55 827 человек, выздоровели 2 496 183.

О том, как новогодние праздники могут изменить динамику COVID-19,— в материале “Ъ” «Коронавирус уходит на каникулы».