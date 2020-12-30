Голикова призвала отказаться от алкоголя при вакцинации

Вице-премьер Татьяна Голикова рекомендовала не пить алкоголь некоторое время в случае вакцинации от коронавируса. Она пояснила, что после прививки организму нужно адаптироваться, и не стоит его перегружать.

«Надо себя пожалеть. Я продолжаю настаивать, что вокруг аппликации все-таки надо чуть потерпеть. Это даже не потому, что это вредно или полезно. Мы же понимаем, что организм должен адаптироваться к иноагентам, к тому, что набрасывается на его иммунную систему. И конечно, надо помочь организму, а не загружать его еще каким-то стрессом для иммунитета, как алкоголь»,— сказала госпожа Голикова в интервью «РИА Новости».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что алкоголь нельзя принимать как минимум две недели до вакцинации и в течение шести недель (42 дня) после нее. Это призывала сделать и Татьяна Голикова. Директор Центра имени Гамалеи (разработчик вакцины «Спутник V») Александр Гинцбург заявил, что во время вакцинации рекомендуется воздерживаться от употребления алкоголя в течение трех дней после каждой прививки для формирования иммунного ответа. По его словам, речь о полном запрете на алкоголь не идет.

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