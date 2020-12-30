Росстат оценил стоимость новогоднего стола

Россияне в среднем потратят на покупку продуктов к новогоднему столу 6763 руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Росстата. За год праздничный набор подорожал на 4,56% (6468 руб.). При этом в зависимости от региона цена может отличаться.

Что вошло в набор:

говядина и мясо курицы — по 1 кг,

сырокопченая колбаса и мясные копчености — по 0,5 кг,

соленые и копченые деликатесы из рыбы — 0,5 кг,

банка икры — 200 г, банка рыбных консервов — 350 г,

сливочное масло — 200 г,

сыр — 300 г,

консервированные овощи — 0,5 кг,

половинка буханки ржаного хлеба и 350 г хлеба и хлебобулочных изделий из пшеничной муки,

картофель — 800 г, свежие помидоры и огурцы — по 0,5 кг,

апельсины — 1 кг, яблоки — 600 г, лимоны — 200 г,

готовые салат оливье и селедка под шубой — по 1 кг,

водка, коньяк и шампанское — по бутылке,

минеральная вода, фруктовый сок и газированная вода — по 1 л,

конфеты и торт — 0,5 кг.

Сильнее всего за год подорожали картофель (+28,88%), свежие огурцы (+16,17%), апельсины (24%) и яблоки (17,2%). Подешевели, по данным Росстата, мясо курицы и сырокопченая колбаса — на 0,84% и 2,66% соответственно.