Минобороны РФ анонсировало летные испытания ракеты «Сармат»

Летные испытания новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» начнутся в ближайшее время, заявил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко. Ранее в ведомстве сообщали, что перевооружение российских войск на эти ракеты начнется в 2022 году.

«Уже сегодня с положительным результатом завершены бросковые испытания ракеты "Сармат". В ближайшее время мы приступим к проведению летных испытаний этого ракетного комплекса»,— сказал господин Криворучко в интервью газете «Красная звезда». Бросковые испытания ракеты были завершены в июле 2018 года.

Создание новейшего комплекса с тяжелой ракетой «Сармат» замглавы Минобороны назвал одним из основных на данный момент приоритетов развития ВС России. Конкретные сроки начала испытаний он не уточнил.

Ракетный комплекс «Сармат» разрабатывается как замена комплексу Р-36М2 «Воевода». Первые серийные образцы «Сармата» должны поступить в 62-ю ракетную дивизию (Ужур, Красноярский край). Развертывание ракеты в ближайшие годы неоднократно анонсировал президент Владимир Путин.

О прошедших испытаниях — в материале “Ъ” «"Сармат" встает на путь летной подготовки».