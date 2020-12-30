Путин подписал закон о запрете продажи и пропаганды «веселящего газа»

Президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении оборота закиси азота в стране. Документ запрещает производство, продажу, хранение и пропаганду «веселящего газа». Запрет вступит в силу с 1 января 2021 года.

«Использование (потребление) физическими лицами закиси азота, являющейся одурманивающим веществом, не по назначению в целях изменения состояния организма человека, не связанного с медицинским вмешательством и медицинской помощью, запрещается»,— говорится в документе.

Перечень одурманивающих веществ будет определять правительство. В законе уточняется, что запрет распространяется на использование «веселящего газа» в целях, не связанных с медицинским применением, а также с производством пищевой продукции, продовольственных товаров, продуктов питания и с промышленным применением.

Законопроект был внесен в Госдуму в 2018 году. В ноябре 2020 года он был скорректирован и принят в трех чтениях.

О том, какие еще законодательные изменения ждут россиян в январе 2021 года,— в подборке “Ъ”.