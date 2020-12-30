В Росгвардии 31 декабря объявлено выходным

31 декабря будет выходным днем для сотрудников Росгвардии. Рабочий день перенесен на 16 января 2021 года.

«Решением директора Росгвардии генерала армии Виктора Золотова 31 декабря 2020 года в войсках национальной гвардии РФ объявили выходным днем»,— сообщили ТАСС в пресс-службе Росгвардии.

31 декабря в этом году в России является рабочим. В Кремле заявили, что, как и в прошлом году, региональные власти самостоятельно имеют право решать, делать ли последний день года выходным. После рекомендации президента Владимира Путина все регионы решили сделать 31 декабря нерабочим. В 2021 году 31 декабря будет выходным по всей стране.

О том, как губернаторы решали, делать ли нерабочим 31 декабря,— в материале “Ъ” «Выходное подобие».