Глава РФПИ допустил ограничение поставок «Спутника V» в США и Европу из-за политики

Поставки вакцины «Спутник V» в США и Европу будут ограничены из-за геополитики, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Основными рынками для поставок он назвал Латинскую Америку, Ближний Восток, Азию и Африку.

«Мы абсолютно реалистичны, что из-за геополитических ограничений поставки в США, поставки в Европу будут ограничены, хотя мы могли бы в том числе поставлять аллергикам, у которых сейчас сильная аллергия на ряд других вакцин»,— заявил он в эфире телеканала «Россия 24». «Но мы поставим в Венгрию, безусловно, также в ближайшее время объявим о хороших новостях по Сербии. Но с европейскими странами будем двигаться постепенно»,— добавил господин Дмитриев.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Россия через контролируемые государством СМИ распространяет дезинформацию о западных разработчиках вакцин от коронавируса. По его мнению, дезинформирование направлено на страны, «в которых Россия хочет продавать свою вакцину».

О том, могут ли медики и педагоги отказаться от российской прививки,— в материале “Ъ” «Добровольно-обязательная вакцинация».