Горнолыжные курорты готовятся к наплыву

Власти Сочи увеличили коечный фонд для больных коронавирусом до 1,2 тыс. И хотя сейчас в городе нет дефицита мест в больницах, специалисты опасаются вспышки инфекции в новогодние праздники. По прогнозам мэрии, в январе здесь побывают около 350 тыс. гостей. Для туристов также подготовили обсерватор на 250 мест. Их будут встречать на вокзалах и в аэропорту и измерять температуру. При наличии симптомов человека отправят сдавать анализы. Если тест отрицательны, гостя отпустят, если положительный, в обсерваторе придется провести две недели под наблюдением врачей.

Помогут ли эти меры избежать вспышки коронавируса в Сочи? Научный журналист Алексей Водовозов в этом сомневается. К тому же, по его словам, не исключено распространение новой мутации COVID-19: «Контакты будут, как вы понимаете, и среди приехавших, и среди местных.

Конечно, все это нужно было бы по максимуму ограничить, не заготавливать койки, а сократить количество контактов, потому что ясно, что народ побежит гулять.

Подготовка коек — это уже паллиатив, толку от этого, конечно, будет не очень много. Люди не прислушиваются к голосу разума, год был тяжелый, нужно его как-то отметить, например, заразившись коронавирусом, может быть, даже какой-то другой его разновидностью. Но не похоже, что эта мутация приводит к росту летальности, и заболевание протекает тяжелее. Чего все боятся? Что переболевшим и вакцинированным придется переболевать заново новой разновидностью. Но пока таких свидетельств, к счастью, нет».

За последние сутки в Сочи зафиксировано 190 новых случаев заболевания коронавирусом. Кривая заражений стабильно растет с начала ноября. При этом и туристы, и местные очень редко соблюдают антиковидные правила и ограничения, рассказала жительница Сочи Валерия. По ее словам, наплыв гостей пока не ощущается: «У нас все не так строго, даже маски не во всех магазинах требуют. Всем все равно. Перчатки никто не носит, город открыт, туристы приезжают. В других городах все так суетятся с этим, а в Сочи наоборот. На набережной, что странно, очень тихо, намного больше всяких развлечений, Дедов Морозов, которые ходят, пытаются во что-то вовлечь людей».

В Сочи действует более мягкий режим борьбы с коронавирусом, чем, например, в Санкт-Петербурге. Кафе и рестораны могут работать все новогодние праздники до полуночи, не закрываются горнолыжные трассы, не отменены экскурсии и развлечения на свежем воздухе. При этом бизнес опасается вспышки после январских каникул, из-за чего город после этого могут полностью закрыть, рассказала “Ъ FM” президент Ассоциации рестораторов и отельеров Сочи Анна Нетягина:

«Как отели и рестораны соблюдали и контролировали все СанПиНы при коронавирусе, таки и продолжают это делать, контроль стал еще жестче. Гости приезжают в Сочи и думают, что здесь какая-то другая обстановка с коронавирусом, что здесь почему-то его нет. Все ведут себя очень свободно, и призвать людей к порядку, и убедить, что все-таки надо как-то с опаской относиться и друг к другу, и к окружающей ситуации, очень сложно. Конечно, никто не напуган, все рады, что гости приехали. Но неизвестно, чем это закончится. Конечно, все стараются приложить максимум усилий, чтобы вспышки не произошло».

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По прогнозам Ростуризма, на новогодние каникулы загрузка в отелях в высокогорных районах Сочи достигнет 100%. Горнолыжный сезон там стартовал несколько дней назад. Цены на проживание в среднем начинаются от 150 тыс. на двоих на неделю. Трассы открыты для дневного катания, а с 1 января запустят вечерние маршруты. При этом пока что большого наплыва туристов не наблюдается. В прибрежных районах курорта свободными пока остаются около четверти всех гостиничных номеров.

Александр Мезенцев