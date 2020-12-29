Статистика по COVID-19 в Ухане могла быть занижена в 10 раз

Масштаб распространения COVID-19 в китайском городе Ухань, с которого началась пандемия, мог быть в десять раз выше данных официальной статистики, пишет Bloomberg со ссылкой на доклад китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Из 34 тыс. жителей Уханя, которые прошли тестирование в апреле, антитела к коронавирусу обнаружились в 4,4% случаев. Из этого следует, что среди 11 млн горожан переболеть могли до полумиллиона человек. Это почти в десять раз превышает официальную статистику за апрель, согласно которой в городе переболели 50 тыс. человек.

В то же время отмечается, что жесткий локдаун в Ухане помог сдержать распространение коронавируса. Благодаря закрытию транспортного сообщения на три месяца доля положительных результатов на антитела в провинции Хубэй, где расположен город, сократилась до 0,44%. Из 12 тыс. тестов, сделанных в шести городах в других частях Китая, только два показали наличие антител.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано 81,5 млн заразившихся коронавирусом, умерли за время пандемии 1,77 млн человек, выздоровели 45,97 млн. На первом месте по числу заболевших — США (19,3 млн человек), за ними идут Индия (10,2 млн) и Бразилия (7,5 млн). Россия занимает четвертое место по числу заразившихся (3 млн) и девятое по количеству умерших (54,5 тыс.).

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