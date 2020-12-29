Pierre Cardin определится с наследником

Бизнес Пьера Кардена может достаться его племяннику Родриго Базиликати. Его называют единственным близким родственником модельера. 29 декабря кутюрье скончался в пригороде Парижа, причина смерти не уточняется. Ему было 98 лет. Что входит в империю Кардена? И что с ней станет после ухода модельера? Разбирался Иван Якунин.

Пьера Кардена уже при жизни называли легендой мира моды. Сенсацией стали его «платья-пузыри», в которых форма шара юбке придавалась при помощи драпировки или защипов. Он запатентовал более 500 изобретений: цветные чулки и высокие сапоги, мини-сарафаны, галстуки «в цветочек», длинные пиджаки без воротника. Карден стал пионером стиля унисекс, сделал моду доступной для массового потребителя, при этом создавал и премиальные вещи. Их, например, носили балерина Майя Плисецкая, актриса Марлен Дитрих и группа The Beatles.

Но сам Карден в последние годы думал не об успехе. У империи не было прямого наследника, рассказывал кутюрье в интервью каналу CineMoi: «Больше всего я сожалею о том, что у меня нет детей. Я ведь мог бы, это было бы не так трудно. Но моим ребенком стала моя империя. Я все ей отдал: мою жизнь, мое здоровье и мою энергию. Я думаю, что быть отцом — это всегда отдавать что-то другим. Но вот настоящего ребенка так и не появилось. Я был слишком увлечен своим собственным воображением, своей силой, и в итоге моя сила меня же и переживет».

Бизнес Пьера Кардена непрозрачен, финансовая отчетность не публиковалась, есть лишь отрывочные оценки аналитиков. Так, например, его империю в 2011 году оценили в €200 млн, тогда как сам модельер был готов расстаться с ней не меньше чем за миллиард. По данным Bloomberg, столько бренд Pierre Cardin зарабатывал в год. Правда, это было на пике успеха в конце прошлого века. Сейчас выручка якобы снизилась до нескольких десятков миллионов долларов. Впрочем, помимо бутиков и магазинов, Пьер Карден владел культурным центром Espace Pierre Cardin на Елисейских Полях в Париже, а также сетью ресторанов и отелей Maxim’s.

В 2008 году он открыл аукционный дом, в 2014-м — музей «Прошлое-настоящее-будущее». Его также называют одним из крупнейших владельцев недвижимости во Франции: венцом коллекции считается огромный так называемый «пузырчатый» особняк неподалеку от Канн — один из самых дорогих жилых домов в Европе. Сейчас его стоимость оценивается в 350 млн. На все это найдется покупатель, уверен глава модного дома Raschini Сергей Викулин: «Наверняка найдутся еще желающие поучаствовать в долевом владении данной компанией. На это все уйдет не меньше одного-двух лет минимум. Дальше, соответственно, ценность компании будет снижена.

Однако, скорее всего, этот бренд будет приобретен либо китайским, либо корейским, либо арабским инвестором.

После того как структура собственности будет оформлена, ее начнут накачивать деньгами. Я думаю, что до 1 млрд эту историю за три-пять лет можно будет чудесным образом развить».

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Единственным возможным наследником СМИ называют Родриго Базиликати — это племянник модельера, который сейчас работает дизайнером марки. Сам он на тему смерти модельера пока не высказывался. Отдельная интрига: что будет с личным состоянием Кардена? Его оценивают в €800 млн.