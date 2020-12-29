Каникулы в московских школах продлены до 17 января

В рамках борьбы с пандемией коронавируса зимние каникулы в московских школах будут продлены до 17 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«По мнению специалистов, 11 дней праздников и каникул все же будет недостаточно, чтобы ощутимо сбить нынешнюю волну роста. Хотя бы частично пауза должна продлиться дольше — не менее двух недель»,— написал мэр в блоге.

Для сдерживания роста заболеваемости правительство Москвы приняло следующие решения:

Зимние каникулы в городских школах с 1 по 11 класс продлеваются до 17 января 2021 года. На длинные каникулы также уходят колледжи, учреждения дополнительного образования и спортивные школы, подведомственные правительству Москвы. Негосударственным образовательным учреждениям рекомендуется тоже продлить каникулы. Дистанционных занятий во время каникул не будет, но при желании школьники могут заниматься с помощью Московской электронной школы. С 30 декабря будет открыта запись для работников строительного комплекса и студентов колледжей и вузов старше 18 лет. Сделать прививку от коронавируса также смогут граждане с хроническими заболеваниями, если у них нет противопоказаний. Пожилые москвичи, студенты старше 18 лет и люди с хроническими заболеваниями смогут пользоваться правом льготного проезда после того, как сделают прививку. Социальные карты будут автоматически разблокированы через 14 дней после получения второго компонента вакцины.

Масштабная вакцинация в Москве началась 5 декабря. Первыми право на вакцину получили медики и учителя. Позднее список категорий для вакцинации был расширен: в него вошли работники сфер культуры, соцслужб, промышленности, энергетики, образования, торговли и услуг, центров «Мои услуги», транспорта, СМИ. Затем запись на прививку открыли для людей старше 60 лет.

Об эпидемиологической ситуации — в материале “Ъ” «Коронавирус уходит на каникулы».