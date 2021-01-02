Бывший тренер «Тоттенхэма» Почеттино возглавил ПСЖ

Французский футбольный клуб ПСЖ сообщил на своем сайте о назначении аргентинца Маурисио Почеттино главным тренером. Контракт рассчитан до 30 июня 2022 с возможностью продления еще на один год.

«Я чрезвычайно счастлив и горжусь тем, что стал новым тренером ПСЖ. Я хотел бы поблагодарить руководство за доверие, которое оно оказали мне. Как вы знаете, этот клуб всегда занимал особое место в моем сердце. Эта команда обладает фантастическим потенциалом, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы добиться максимальных результатов с ПСЖ во всех соревнованиях»,— прокомментировал свое назначение Маурисио Почеттино.

Ранее клуб подтвердил отставку немца Томаса Тухеля. Бывший главный тренер был отправлен в отставку «после тщательного анализа спортивной ситуации» в ПСЖ, указано на сайте клуба. На прошлой неделе об отставке Томаса Тухеля и назначении Маурисио Почеттино сообщали издания Bild, L’Equipe и другие.

Маурисио Почеттино играл на позиции защитника, выступал за аргентинский «Ньюэллс Олд Бойз», барселонский «Эспаньол», ПСЖ и «Бордо». Провел 20 матчей за сборную Аргентины. Работал главным тренером в «Эспаньоле» (2009–2012), «Саутгемптоне» (2013–2014) и лондонском «Тоттенхэме» (2014–2019). Ему удалось впервые в истории клуба вывести «Тоттенхэм» в финал Лиги чемпионов 2018/2019, но результаты команды ухудшились, и 19 ноября 2019 года тренер был отправлен в отставку. С тех пор Почеттино был без работы.

Подробнее о тренерской перестановке в ПСЖ — в материале “Ъ”.