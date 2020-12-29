Кремль считает преждевременными негативные выводы о законе о физлицах-иноагентах

Делать выводы о негативных последствиях принятия закона о физлицах-иноагентах преждевременно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Накануне Минюст впервые включил физлиц в список СМИ, выполняющих функции иноагентов. Среди них оказался правозащитник Лев Пономарев.

«Сейчас пока рано делать выводы о каких-то рисках, пока идет накопление практики правоприменения. Поэтому пока говорить о каких-то рисках и о каких-то негативных проявлениях, наверное, преждевременно»,— сказал господин Песков журналистам на вопрос “Ъ FM” во время пресс-колла.

«Весьма часто бывают ситуации, когда и представителями СМИ, и представителями общественности высказываются опасения в связи с правоприменением различных законов, а потом впоследствии выясняется, что эти опасения оказываются беспочвенными. Поэтому давайте подождем, накопим опыт и потом уже будем пытаться как-то анализировать»,— заявил Дмитрий Песков.

В конце декабря статус СМИ-иноагента впервые получили не юридические, а физические лица: правозащитник Лев Пономарев, журналисты Людмила Савицкая («Радио Свобода», «МБХ-Медиа») и Сергей Маркелов («Радио Свобода», «7х7»), главный редактор «Псковской губернии» Денис Камалягин и петербургская художница-акционистка Дарья Апахончич. Чтобы стать иноагентом, не обязательно работать в СМИ, пояснил “Ъ” знакомый с ситуацией юрист. Например, им могут признать ученого, который получает зарубежные гранты и дает комментарии СМИ-иноагенту.

Подробности — в материале “Ъ” «Иноагентов признали в лицо».