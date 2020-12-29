Роскачество представило новый рейтинг крабовых палочек

Роскачество провело повторное исследование крабовых палочек семи торговых марок и признало их безопасность для потребителя. В 2017 году в продукции некоторых торговых марок были обнаружены сульфитредуцирующие клостридии (анаэробные бактерии). Обновленный рейтинг крабовых палочек представлен на сайте Роскачества.

Лучшие крабовые палчки по версии Роскачества:

Fish House — рейтинг 4,8. Vici «Приорити» — 4,75. Tokimo «Снежный краб» — 4,725. «Меридиан» «Снежный краб» — 4,7. «А'Море» — 4,6. «Русское море» «Снежный краб» — 4,55.

В 2017 году Роскачество обнаружено клостридии в крабовых палочках четырех торговых марок, принадлежащих ритейлерам — «Первым делом» («Дикси»), «Красная цена» («Пятерочка»), Aro и Horeca Select (METRO). По результатам исследования 2020 года Роскачество признало безопасными все изученные крабовые палочки, кроме «Первым делом» и Horeca Select — в этом году их не исследовали.

Крабовые палочки «Vici Приорити» вновь подтвердили право претендовать на российский знак качества. Для этого продукция должна соответствовать опережающему стандарту Роскачества. По этому стандарту доля белка в крабовых палочках должна быть не меньше 8%, а доля углеводов — не больше 14%, при этом 30% состава должны быть произведены из российских ингредиентов.

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