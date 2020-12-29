Подрядчика благоустройства парка «Вересаево» подозревают в мошенничестве

Следственный отдел Пролетарского района Ростова возбудил уголовное дело в отношении директора ООО «Спецстрой». Правоохранители подозревают его в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, в 2019 году подозреваемый, будучи подрядчиком, выполнял муниципальный контракт по благоустройству и озеленению парка на ул. Вересаева в Ростове. Работы проходили в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». В результате директор похитил с использованием служебного положения более 900 тысяч рублей. Следователи устанавливают причастность других лиц и обстоятельства преступления.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Спецстрой» зарегистрировано в апреле 2017 года. Генеральным директором и бенефициаром является Эдуард Бабаев. Чистая прибыль компании в 2019 году составила более 3,2 млн руб.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, в конце прошлой недели в отношении экс-министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Его подозревают в допуске нарушений при реализации проекта «Жилье и городская среда», а именно при благоустройстве ростовского парка «Вересаево». Ленинский районный суд арестовал господина Майера на два месяца.

Подробнее о деле Андрея Майера читайте в тексте “Ъ-Юг” «Экс-министр попал в запарку».

Наталья Шинкарева