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Бывший министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер арестован на два месяца

Ленинский районный суд арестовал на два месяца экс-министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера. Об этом “Ъ-Юг” сообщил источник в правоохранительных органах.

В отношении господина Майера возбуждено уголовное дело: правоохранители подозревают бывшего министра в превышении должностных полномочий (ст. 285 УК РФ) при реализации проекта «Жилье и городская среда», а именно при благоустройстве ростовского парка «Вересаево».

Напомним, Андрей Майер был задержан 25 декабря. С 2016 года он занимал должность министра ЖКХ Ростовской области. Весной 2020 года Василий Голубев раскритиковал работу министерства ЖКХ региона из-за того, что итогам 2019 года министерство не смогло потратить около 1,2 млрд руб., выделенных ему на осуществление своих полномочий. Вскоре после этого господин Майер оставил свой пост.

Наталья Шинкарева


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