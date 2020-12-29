Минфин улучшил прогноз по дефициту бюджета

Минфин прогнозирует дефицит бюджета России в 2020 году на уровне 3,9% ВВП, сообщил министр финансов Антон Силуанов. В сентябре он говорил, что дефицит ожидается в размере 4,4% ВВП.

«3,9% (децифит бюджета.— “Ъ”) мы ожидаем, а ненефтегазовый — 8,8%. Это чуть получше, чем мы ожидали»,— сказал господин Силуанов журналистам (цитата по «Прайму»).

Министр также заявил, что, если ситуация с доходами бюджета в будущем ухудшится, повышать налоги не будут. По его словам, Минфин прибегнет к заимствованиям или возьмет средства из Фонда национального благосостояния.

«На случай ухудшения ситуации с доходами однозначно мы здесь не будем планировать увеличения налоговой нагрузки. Если доходы не будут поступать, будем либо заимствовать, если это нефтегазовые доходы не будут поступать, будем осуществлять траты из Фонда национального благосостояния»,— сказал Антон Силуанов.

Бюджет на 2021–2023 годы также будет дефицитным. В 2021 году запланирован дефицит бюджета 2,75 трлн руб. (2,4% ВВП), в 2022-м — 1,25 трлн (1% ВВП), в 2023-м — 1,41 трлн руб. (1,1% ВВП).

Подробности — в публикации “Ъ” «Бюджет без тени оппозиции».