Легойда: «Жаль, что бывший схиигумен Сергий так и не услышал призывы к покаянию»

Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что сожалеет, что экс-схимонах Сергий, которого в данный момент конвоируют в Москву для ареста, и его сторонники «не услышали многократные призывы церкви к покаянию и исправлению».

«Церковь всегда молится за своих детей, особенно сбившихся с пути и заблуждающихся. Уверен, священники Екатеринбургской епархии сделают все для скорейшего установления в Среднеуральском женском монастыре мира и восстановления здоровой церковной жизни», — написал господин Легойда в личном telegram-канале.

Напомним, отец Сергий был задержан минувшей ночью после штурма монастыря, в котором несколько часов продолжались обыски. Следователи вывезли его на допрос в СКР по Свердловской области, а позже предъявили обвинение в совершении преступления по ч. 3 ст. 110.1 УК РФ («Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица»). По словам представителя защиты, дело возбуждено и расследуется вторым отделом по расследованию особо важных дела СКР России. Меру пресечения экс-схимонаху Сергию сегодня изберет Басманный суд Москвы.

Поводом для уголовного преследования стала проповедь, запись которой была размещена на YouTube-канале Всеволода Могучева 5 декабря под заголовком «За веру Христа мы на смерть стоим». Во время проповеди Сергий приводил в пример историю духовной дочери святого Серафима Саровского Елены Дивеевской. Ее Серафим Саровский благословил на смерть вместо ее брата Михаила Мантурова. Во время проповеди Николай Романов также спрашивал у нескольких прихожан, готовы ли они умереть за Россию, за детей, за будущее.

Как ранее писал “Ъ-Урал”, поводом для проверки проповеди стало обращение в региональную прокуратуру уполномоченного по правам ребенка по Свердловской области Игоря Морокова.