В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра и гололеда

Почти во всех регионах Центрального федерального округа (ЦФО) объявлен желтый уровень погодной опасности. Гидрометцентр выпустил предупреждение о гололедице в Москве и Подмосковье до 31 декабря и о сильном ветре с 9:00 29 декабря до 9:00 30 декабря. В столице и Московской области порывы ветра могут достигать 15 м/с.

Только в трех регионах ЦФО нет оповещений о желтом уровне погодной опасности — Рязанской, Ярославской и Костромской областях. Во многих регионах ожидаются гололедица и порывы ветра до 17 м/с. В Тамбовской, Воронежской, Белгородской, Курской, Липецкой, Орловской, Брянской областях прогнозируется туман.

Гидрометцентр ожидает в Москве аномально теплую погоду на Новый год (от –3°C до +2°C — это на 7–8°C выше нормы). К западу от столицы в Европейской России также будет наблюдаться теплая погода, а к востоку — холодная.