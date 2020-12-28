Гидрометцентр ожидает аномально теплую погоду на Новый год в Москве

В Москве будет аномально теплая погода 1 января — от –3°C до +2°C, прогнозирует Гидрометцентр. Это на 7–8°C выше нормы. К западу от столицы в Европейской России также будет наблюдаться теплая погода, а к востоку — холодная.

«31 числа будет температура около нулевой отметки: от –3°C до +3°C. А 1 января, с наибольшей вероятностью, температурный фон будет от –3°C до +2°C»,— сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ТАСС. По его словам, прогноз еще нужно детализировать из-за сложной прогностической ситуации — борьбы антициклона и циклона.

В Европейской России будет «большой температурный градиент». На расстоянии 1 тыс. км температура будет отличаться на 15–20°C. Так, В Тверской и Брянской областях к западу от Москвы ночью 1 января температура будет от 0°C до +4°C, а в Нижегородской области, Татарстане и соседних регионах — от –16°C до –8°C.