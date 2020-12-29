В Германии восемь сотрудников дома престарелых получили пятикратную дозу вакцины от COVID-19

Восемь пожилых сотрудников дома престарелых в Германии в возрасте от 66 до 82 лет по ошибке получили пятикратную дозу вакцины от коронавируса. Об этом сообщила администрация Западной Померании-Рюгена. Врачи использовали вакцину от компаний Pfizer и BioNTech.

«Я глубоко сожалею о случившемся. Эта ситуация связана с единичной ошибкой. Я желаю всем пострадавшим, чтобы у них не было серьезных побочных эффектов»,— сказал Стефан Керт, глава администрации района Передняя Померания, в котором расположен дом престарелых. По его словам, у четверых вакцинированных уже появились симптомы гриппа. Они находятся под наблюдением в больнице. Остальных отправили по домам.

В Германии первым человеком, привившимся от коронавируса, стала 101-летняя Эдит Квойцалла из города Хальберштадт. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Германии зарегистрировано 1,7 млн случаев заражения коронавирусом. Умерли 30,5 тыс. человек.

О прививочной кампании в Европе — в материале “Ъ FM” «Европа настроилась на вакцинацию».