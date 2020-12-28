СКР возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Грозном

Управление Следственного комитета России (СКР) по Чечне возбудило уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ) после нападения на сотрудников ППС в Грозном сегодня, 28 декабря. В результате нападения один полицейский был убит, еще один пострадал. Нападавших ликвидировали.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ)… В настоящее время следствием устанавливаются личности нападавших и все обстоятельства совершенного преступления»,— сообщается на сайте СКР.

Нападение на чеченских полицейских произошло на пересечении улицы Мира и проспекта Путина в Грозном. Злоумышленники были вооружены ножами. Оказавшиеся рядом силовики застрелили нападавших. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что нападавшие — два брата, уроженцы Ингушетии.