В центре Грозного неизвестные напали на полицейских

В центре Грозного на пересечении улицы Мира и проспекта Путина неизвестные напали на сотрудников ППС. По данным источника “Ъ” в силовых структурах, нападавшие были вооружены ножами, некоторые СМИ сообщают, что они стреляли из автоматического оружия. Данные о погибших и пострадавших разнятся. По информации источника, один полицейский получил смертельное ранение, другой остался жив, его отвезли в больницу. Оказавшиеся рядом силовики застрелили одного нападавшего, другой был ранен. Место происшествия сейчас оцеплено.

Источники ТАСС и «Интерфакса» сообщают о двух погибших сотрудниках правоохранительных органов. «Неизвестные открыли стрельбу из автоматического оружия по сотрудникам правоохранительных органов на улице Мира. Два правоохранителя погибли»,— сказал источник «Интерфакса». «РИА Новости» сообщает о трех погибших, но не уточняет, сколько среди них правоохранителей.

По данным источника ТАСС, ликвидирован один боевик. Источник «Интерфакса» сообщает, что застрелены двое нападавших.