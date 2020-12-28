Forbes назвал самых обедневших в 2020 году российских миллиардеров

Журнал Forbes опубликовал список десяти российских миллиардеров, чье состояние сильнее всего сократилось за 2020 год. Их суммарные потери в 2020 составили $17,6 млрд. Рейтинг возглавил владелец 28% акций ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов. На втором месте владелец акций «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон, на третьем — Геннадий Тимченко. Ему принадлежат доли в «Новатэке», «Сибуре», «Стройтранснефтегазе», «Стройтрансгазе» и «Трансойле».

10 самых обедневших в 2020 году российских миллиардеров:

Вагит Алекперов (потерял за год $4,08 млрд. Источник богатства — компания ЛУКОЙЛ); Леонид Михельсон ($3,555 млрд. «Новатэк», «Сибур»); Геннадий Тимченко ($2,339 млрд. «Новатэк», «Сибур», «Стройтрансгаз», «Трансойл»); Леонид Федун ($1,757 млрд. ЛУКОЙЛ); Михаил Гуцериев ($1,689 млрд. «Русснефть», «Нефтис»); Самвел Карапетян ($1,533 млрд. «Ташир»); Игорь Алтушкин ($1,331 млрд. Русская медная компания); Олег Дерипаска ($1,072 млрд. Группа En+, Группа ГАЗ, «Ингосстрах», «Базэл Аэро»...); Владимир Богданов ($1,002 млрд. «Сургутнефтегаз»); Год Нисанов и Зарах Илиев ($0,995 млрд. «Киевская площадь»).

Ранее Bloomberg подсчитал, что российские миллиардеры с начала года разбогатели на $486 млн. До этого Forbes сообщил, что богатейшие люди мира за время пандемии увеличили свое состояние на 20% — с $9,5 трлн в конце 2019 года до $11,4 трлн к середине декабря 2020.