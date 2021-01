Зарубежные СМИ: Как выглядит бюджет США на 2021 год?

Дональд Трамп все-таки подписал бюджет на следующий год и избежал шатдауна. Президента США не устраивал размер социальных выплат из-за коронавируса. Сумму в $600 он называл смехотворной. Нежелание Трампа ставить подпись грозило экономическим кризисом и коллапсом системы пособий. Новый американский бюджет содержит и меры в отношении России, в их числе санкции против «Северного потока-2». Долгожданное подписание документа стало главной темой в американских СМИ. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Проект бюджета, подписанный Дональдом Трампом, обеспечит финансирование правительства до сентября 2021 года, на эти цели выделят почти $1,5 трлн. Из них $290 млн направят на противодействие России и «ее попыткам посеять недоверие к демократическим институтам во всем мире». На противодействие Китаю США потратят немногим больше $300 млн. А на помощь Киеву Штаты выделят $250 млн. Общие расходы на оборону составят $740,5 млрд — эти деньги пойдут и на введение санкций против «Северного потока-2», и на противодействие Турции за то, что она купила российские комплексы С-400.

Но самой обсуждаемой статьей бюджета стал пакет мер поддержки населения и экономики в связи с пандемией коронавируса на $900 млрд. Так, Дональд Трамп положил конец неразберихе, которую сам и создал, и не допустил экономического краха для миллионов американцев и шатдауна для правительства, отмечает The New York Times. Издание напоминает, что проект был согласован как Палатой представителей, так и Сенатом, президенту оставалось лишь поставить подпись. 5,5 тыс. страниц текста были доставлены в резиденцию Трампа в четверг. Но он неожиданно назвал документ «позором» и потребовал в 3 раза увеличить сумму социальных выплат со «смехотворных» $600 до $2 тыс. «Я понимаю его желание запомниться крупными суммами, но есть риск, что его запомнят за хаос, страдания и непредсказуемость»,— заявил сенатор Пэт Туми в эфире Fox News Sunday.

Непонятно, чего добился Трамп своей задержкой, помимо гнева всех политических сил, пишет Associated Press. Это стало стрессом и для миллионов семей, которые оказались на грани истечения срока пособий по безработице. Возможно, Трамп все-таки опоздал, допускают аналитики The New York Times, есть риск, что большинство американцев останется без недельных выплат. «Один день задержки — катастрофа для миллионов», говорят собеседники издания.

А сам президент США уверен, что размер выплат еще может увеличиться. Он пообещал направить свое заявление в обе палаты. Это станет последним ударом для 116-го по счету Конгресса, пишет Politico. Он начинал свою работу с грандиозного 35-дневного шатдауна, а завершает на фоне кризиса в экономике и здравоохранении.