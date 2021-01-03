Лучшие материалы “Ъ” за 2020 год

Редакция “Ъ-СПб” выбрала наиболее интересные экономические публикации за 2020 год (часть №2). Новый подрядчик «Северной верфи», новый игрок на рынке метростроения и заочный срок для Дмитрия Костыгина — в новой подборке:

Акции обменяли на гарантии

Структуры группы ВТБ могут осваивать около 15 млрд рублей в год на строительстве метро в Петербурге.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В следующем году строительством станций подземки вместо ОАО «Метрострой» в городе может заняться созданное банком ВТБ АО «Метрострой северной столицы». Впрочем, контроль за компанией сохранит администрация Петербурга, которая получит 65% в активе в обмен на обещание полного объема работ по перспективным контрактам в подземке, говорят источники “Ъ-СПб”. По словам собеседников издания, в будущем ВТБ может передать городу оставшийся у группы 35-процентный пакет акций после возврата вложенных в компанию инвестиций. Нынешний подрядчик города, а также потенциальный инвестор — АО «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко — свои намерения в отношении рынка не комментируют.Читайте подробнее

Кадастр не оценил пандемию

Собственники торговых и офисных центров просят власти не пересматривать стоимость их имущества.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Несмотря на то, что в течение нескольких месяцев торговые и офисные центры в Петербурге простаивали, их кадастровая стоимость, согласно промежуточному отчету, возросла в ряде случаев на несколько миллиардов рублей. Представители отрасли с этим не согласились и обратились в Смольный и Минэкономразвития, попросив не проводить кадастровую оценку в текущем году и сохранить на прежнем уровне налог на имущество, который со следующего года возрастает с 1,25 до 1,5%. Власти не исключают возможности введения моратория на повышение налога на имущество и отказа от пересмотра кадастровой стоимости, но окончательное решение пока что не принято.Читайте подробнее

Совладельца «Юлмарта» приговорили на островах

Дмитрий Костыгин получил заочный срок на БВО за неуважение к суду.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) выбрала здание, в которое перевезет основные подразделения из Москвы. Речь идет о бизнес-центре сети «Сенатор» на 17-й линии Васильевского острова, в котором корпорация арендовала около 7 тыс. кв. м. Под представительский офис, в котором будет работать топ-менеджмент, компания ранее получила от города здание в переулке Антоненко возле Исаакиевского собора. Первый этап переезда должен завершиться в июле. По оценке экспертов, годовая аренда офиса на Васильевском острове может обойтись в 100–150 млн рублей.Читайте подробнее

Северная верфь нашла нового подрядчика на эллинг

Строительство могут завершить в 2022 году.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Входящая в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) Северная верфь подписала контракт с новым подрядчиком на модернизацию завода, которую планируют провести с 2015 года, за 7,8 млрд рублей. Им стало ранее не занимавшееся судостроительными проектами ООО «Отечественные системы и технологии», один из поставщиков Ростеха. В 2019 году ОСК расторгла контракт с предыдущим подрядчиком — ОАО «Метрострой», это происходило на фоне финансовых проблем последнего и срыва сроков работ. После расширения мощностей и ввода эллинга верфь, специализирующаяся на военном заказе, сможет приступить к строительству круизного судна.Читайте подробнее

Займовое ружье

Госдолг Петербурга к 2023 году может составить почти половину от уровня доходов города.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Правительство Петербурга ожидает, что наращивание доходов бюджета после секвестра в 2020 году начнется уже в 2021 году — впрочем, темпы роста доходов замедлятся и составят только 10%, а расходы увеличатся на 4%. Показатели вернутся к докоронавирусным временам только к 2024 году, прогнозируют финансисты. Вместе с этим продолжается наращивание госдолга Петербурга, который к 2023 году может составить 317,3 млрд рублей, или 44,5% доходной части бюджета. Сокращение дефицита в ближайшие годы будет идти постепенно, и к 2023 году разрыв приблизится к 40 млрд рублей по сравнению с нынешними 111,2 млрд рублей.Читайте подробнее