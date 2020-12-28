Индекс DAX обновил исторический максимум

Фондовый индекс Германии DAX достиг рекордно высокой отметки на открытии торгов понедельника. По состоянию на 11:30 по московскому времени значение индекса достигло 13810 пунктов. К моменту публикации новости он составляет 13770 п.

Предыдущий рекорд был установлен в середине февраля нынешнего года непосредственно перед тем, как вирус COVID-19 начал охватывать весь мир.

Рост котировок на биржах Германии связан в первую очередь с подписанием соглашения между Великобританией и Евросоюзом об условиях «Брексита» — спустя почти четыре года напряженных переговоров. Кроме того, оптимизма инвесторам добавила сегодняшняя новость о том, что Дональд Трамп утвердил меры поддержки населения и бизнеса США в связи с коронавирусом на $900 млрд.

Кирилл Сарханянц