Одного из рыбаков с затонувшего в Баренцевом море судна нашли мертвым

В ходе поисков пропавших с затонувшего в Баренцевом море рыболовецкого судна «Онега» найдены три человека, один из них мертв, сообщил капитан морского порта Мурманск Эдуард Безукладов. Поиски остальных продолжаются. Всего на судне было 19 человек.

«По информации Мурманского морского спасательного координационного центра, поиском и спасением сейчас занимается судно "Войково". Судном "Войково" поднято на борт три члена экипажа, один из них погибший. Со слов второго помощника капитана судно потеряло устойчивость и перевернулось при выборке яруса, на борту было 19 членов экипажа»,— рассказал господин Безукладов ТАСС.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил оказать необходимую помощь семьям рыбаков, которые находились на затонувшем судне, сообщается на сайте правительства региона. Также открыта горячая линия.

По данным МЧС, о затоплении судна стало известно в 7:30. Причиной случившегося называлось обледенение судна. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского и водного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ).