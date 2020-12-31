Десять дел 2020 года

Расследование по делу так называемой террористической организации «Сеть» (запрещена в РФ) проходило с 2017 года. По версии ФСБ, группа левых активистов намеревалась «раскачать народные массы», устроив вооруженный мятеж во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу. Спецслужбы утверждали, что ячейки «Сети» существовали в Москве, Санкт-Петербурге, Пензе и Омске.

Дело вызвало широкий общественный резонанс прежде всего из-за заявлений фигурантов о пытках на допросах. В поддержку обвиняемых проходили демонстрации, вопрос «Сети» поднимался на заседании Комитета ООН против пыток. Глава комиссии СПЧ по гражданским правам Николай Сванидзе комментировал процесс так: «О деле не раз докладывалось президенту России. Мы сообщали: "Там людей пытают!"». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщал: «Президент неоднократно разбирался с этой ситуацией, неоднократно поручал тщательно все проверить на предмет соответствия закону».

В феврале 2020 года были осуждены участники пензенской ячейки «Сети», в июне — петербургской. Дело о пытках возбуждено не было.

Как развивалось дело «Сети» — в подборке “Ъ”.