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Десять дел 2020 года

Самые громкие приговоры

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Уходящий год оказался богат на громкие судебные процессы. “Ъ” отобрал самые резонансные завершившиеся дела.


Дело «Сети»
Дело о взятках в СКР
Дело американского шпиона
Дело «Седьмой студии»
Дело журналистки Прокопьевой
Дело правозащитника Дмитриева
Дело «Нового величия»
Дело о смертельном ДТП
Дело чиновника-миллиардера
Дело историка Соколова
Обвиняемые Юлий Бояршинов (справа) и Виктор Филинков
Фото: Давид Френкель

Дело «Сети»

  • Фигуранты: Юлий Бояршинов, Максим Иванкин, Василий Куксов, Михаил Кульков, Дмитрий Пчелинцев, Арман Сагынбаев, Виктор Филинков, Андрей Чернов, Илья Шакурский
  • Даты приговоров: 10 февраля, 22 июня
  • Приговоры: от 5,5 года колонии общего режима до 18 лет колонии строгого режима
  • В чем обвинялись: создание террористической организации (ч. 1 ст. 205.4 УК) и участие в ней (ч. 2 ст. 205.4 УК), незаконное хранение огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222) и взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1), покушение на производство или сбыт наркотиков в крупном размере (ч. 4 ст. 228.1 вместе с ч. 3 ст. 30)

Расследование по делу так называемой террористической организации «Сеть» (запрещена в РФ) проходило с 2017 года. По версии ФСБ, группа левых активистов намеревалась «раскачать народные массы», устроив вооруженный мятеж во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу. Спецслужбы утверждали, что ячейки «Сети» существовали в Москве, Санкт-Петербурге, Пензе и Омске.

Дело вызвало широкий общественный резонанс прежде всего из-за заявлений фигурантов о пытках на допросах. В поддержку обвиняемых проходили демонстрации, вопрос «Сети» поднимался на заседании Комитета ООН против пыток. Глава комиссии СПЧ по гражданским правам Николай Сванидзе комментировал процесс так: «О деле не раз докладывалось президенту России. Мы сообщали: "Там людей пытают!"». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщал: «Президент неоднократно разбирался с этой ситуацией, неоднократно поручал тщательно все проверить на предмет соответствия закону».

В феврале 2020 года были осуждены участники пензенской ячейки «Сети», в июне — петербургской. Дело о пытках возбуждено не было.

Как развивалось дело «Сети» — в подборке “Ъ”.

Слева направо: Алексей Крамаренко, Александр Дрыманов, Михаил Максименко
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Дело о взятках в СКР

  • Основные фигуранты: генерал Александр Дрыманов, полковник Алексей Крамаренко, полковник Михаил Максименко
  • Дата приговора: 18 марта
  • Приговоры: от 10 до 14 лет колонии строгого режима
  • В чем обвинялись: получение взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК)

Первые приговоры по громкому делу о взяточничестве в Следственном комитете РФ (СКР) были вынесены в 2018 году. Тогда бывший начальник одного из управлений СКР Михаил Максименко получил 13 лет колонии, а его коллега из руководства СКР по Москве Денис Никандров — 5,5 года. По версии ФСБ, они входили в преступную группу с начальником Никандрова генералом Дрымановым и главой следователей ЦАО Москвы Алексеем Крамаренко.

В марте 2020 года Максименко, признанный главой ОПГ, получил новый срок — 14 лет колонии, а Дрыманов и Крамаренко — 12 и 10 лет соответственно. Было установлено, что за взятку в $1 млн в 2016 году фигуранты дела смягчили обвинение криминальному авторитету Андрею Кочуйкову (Итальянец), задержанному после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве. Это позволило ему выйти на свободу, но вскоре «авторитета» задержала ФСБ, и он был осужден. Еще одним осужденным стал вор в законе Захар Калашов (Шакро-младший), предположительно через посредников заплативший за освобождение Итальянца.

В основу еще одного эпизода дела легли показания генерала Никандрова о том, что в 2016 году он передал своему шефу Дрыманову €9,9 тыс. за общее покровительство по службе.

Подробнее об обстоятельствах дела читайте в материалах “Ъ”.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Дело американского шпиона

  • Фигурант: бывший морпех Пол Уилан
  • Дата приговора: 15 июня
  • Приговор: 16 лет колонии строгого режима
  • В чем обвинялся: шпионаж (ст. 276 УК)

Бывший американский морпех и предприниматель Пол Уилан был задержан в декабре 2018 года. По версии ФСБ, в номере московской гостиницы «Метрополь» он получил флешку со сведениями, составляющими гостайну. Сообщалось, что в записях речь шла о сотрудниках одного из подразделений службы экономической безопасности ФСБ. Дэвид Уилан, брат Пола, говорил, что тот приехал в Москву по приглашению на свадьбу.

15 июня 2020 года Пола Уилана приговорили к 16 годам колонии за шпионаж в пользу американских спецслужб. Вину он не признал. Посол США в России Джон Салливан заявил, что решение суда — «насмешка над правосудием». По рассказам адвокатов, после задержания Пола Уилана им якобы говорили, что того могут обменять на Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок в США за незаконные сделки с оружием и финансирование терроризма, однако этого пока не произошло.

С 2000 года, когда российский суд приговорил бывшего морпеха Эдмонда Поупа, процесс Пола Уилана стал наиболее резонансным делом о шпионаже в России, фигурантом которого был гражданин США.

Подробнее о приговоре Пола Уилана — в материале “Ъ”.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Дело «Седьмой студии»

  • Основной фигурант: режиссер Кирилл Серебренников
  • Дата приговора: 26 июня
  • Приговоры: три года лишения свободы условно
  • В чем обвинялся: мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК)

Дело театральной труппы «Седьмая студия» вызвало широкий резонанс в России и на Западе после ареста ее худрука, режиссера Кирилла Серебренникова в 2017 году. По версии следствия, во главе преступной группы он похитил 128,9 млн руб. бюджетных средств, выделенных на развитие и популяризацию искусства. В группу входили гендиректор студии Юрий Итин, генпродюсер Алексей Малобродский и главный бухгалтер Нина Масляева.

Все подсудимые, кроме Масляевой, отрицали обвинения и утверждали, что деньги потрачены на постановку спектаклей. В поддержку Серебренникова выступали и подписывали петиции многие деятели культуры. Находясь под домашним арестом, режиссер получил почетную степень командора ордена Искусств и Литературы во Франции и ряд других наград. Преследование называли политически мотивированным из-за либеральных взглядов режиссера.

26 июня 2020 года подсудимым дали условные сроки: Кириллу Серебренникову и Юрию Итину по три года, Алексею Малобродскому — два года. Со всех троих суд взыскал 128,9 млн руб. по иску Минкульта о возмещении ущерба. Через несколько дней бухгалтер Нина Масляева получила два года и три месяца условно.

Все слушания по делу «Седьмой студии» — в подборке “Ъ”.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Дело журналистки Прокопьевой

  • Фигурант: Светлана Прокопьева
  • Дата приговора: 6 июля
  • Приговор: штраф 500 тыс. руб.
  • В чем обвинялась: публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием СМИ (ч. 2 ст. 205.2 УК)

8 ноября 2018 года в программе «Минутка просветления» на «Эхе Москвы в Пскове» Светлана Прокопьева говорила о теракте в архангельском УФСБ. За неделю до этого там подорвал себя 17-летний Михаил Жлобицкий. В эфире журналистка высказала мнение, что взрыв демонстрирует отсутствие в России «условий для политического активизма», а «юный гражданин, который видел от власти только запреты и наказания, не мог придумать другого способа коммуникации». Соответствующая колонка была опубликована в «Псковской ленте новостей». Позднее издания были оштрафованы, а материалы удалены с сайтов.

В сентябре 2019 года Светлане Прокопьевой было предъявлено обвинение в оправдании терроризма. В ее поддержку выступали Совет по правам человека при президенте России, Союз журналистов России, Евросоюз, ОБСЕ, «Репортеры без границ», Human Rights Watch, Amnesty International и другие организации. Более 50 российских СМИ опубликовали открытое письмо журналистки «Семь лет за две страницы текста». В Москве и других городах работники СМИ выходили на пикеты против ее преследования.

По подсчетам «ОВД-Инфо», реакция на взрыв у здания архангельского управления ФСБ послужила основанием для более 20 уголовных дел об оправдании терроризма. Светлана Прокопьева стала наиболее известной журналисткой, осужденной по этой статье.

Подробнее о приговоре Светлане Прокопьевой — в материале “Ъ”.

Фото: Давид Френкель, Коммерсантъ

Дело правозащитника Дмитриева

  • Фигурант: глава правозащитного общества «Мемориал» в Карелии Юрий Дмитриев
  • Даты приговоров: 22 июля, 29 сентября
  • Приговор: 3,5 года колонии строгого режима (увеличен до 13 лет)
  • В чем обвинялся: совершение насильственных действиях сексуального характера в отношении лица моложе 14 лет (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК), изготовление детской порнографии (п. «в», ч. 2 ст. 242.2), совершение развратных действий (ст. 135), незаконное хранение оружия (ч. 1 ст. 222)

Преследование историка началось в декабре 2016 года из-за фотографий его приемной дочери без одежды. Юрий Дмитриев объяснял, что делал их для фиксации состояния здоровья маленького ребенка, чтобы предупредить претензии органов опеки. Во время обыска у него нашли также часть охотничьего ружья. Это стало основанием для обвинения о незаконном хранении оружия. Историк признавал вину только по этому эпизоду. Ему также предъявили обвинение по статьям об изготовлении детской порнографии и развратных действиях.

В 2018 году Петрозаводский горсуд оправдал историка по всем статьям, кроме хранения оружия, назначив 2,5 года ограничения свободы. Затем пересмотр дела вылился в новое обвинение о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. По этой статье в июле 2020 года Петрозаводский горсуд приговорил Юрия Дмитриева к 3,5 года колонии. В сентябре Верховный суд Карелии увеличил срок до 13 лет, а затем дело вновь отправили на пересмотр.

Юрий Дмитриев известен тем, что в 1997 году экспедиция под его руководством обнаружила захоронение жертв сталинских репрессий на самом большом расстрельном полигоне Карелии. Правозащитники связывали преследование историка с его профессиональной деятельностью, а само дело считали политически мотивированным. Дмитриева поддерживали деятели культуры и искусства в России и за рубежом. В 2018 году он получил премию Московской Хельсинкской группы за вклад в защиту прав человека.

Как развивалось дело Юрия Дмитриева — в подборке “Ъ”.

Слева направо: Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Дело «Нового величия»

  • Фигуранты: Мария Дубовик, Петр Карамзин, Руслан Костыленков, Вячеслав Крюков, Анна Павликова, Дмитрий Полетаев, Павел Ребровский, Максим Рощин
  • Даты приговоров: 6 августа, 29 октября
  • Приговоры: от четырех лет условно до семи лет колонии
  • В чем обвинялись: создание экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 281.1 УК)

Уголовное дело о создании экстремистского сообщества «Новое величие» возбудили в марте 2018 года. По версии следствия, его участники хотели захватить власть в России после госпереворота. Арестованные же говорили о провокации спецслужб и причастности к ФСБ главного свидетеля «Руслана Д.», на чьих показаниях было построено обвинение. Утверждалось, что он «арендовал помещение для встреч» и «написал устав» организации. Прокуратура, в свою очередь, сообщала суду, что «не обнаружила» в материалах дела следов провокации силовиков.

Дело имело широкий резонанс во многом из-за сообщений о пытках Руслана Костыленкова, которого называли лидером организации. Многочисленные жалобы вызывало также пребывание в СИЗО 17-летней Анны Павликовой, страдающей рядом заболеваний. В поддержку арестованных проходили митинги, а правозащитная организация «Мемориал» признала их политзаключенными.

6 августа 2020 года Люблинский суд Москвы приговорил четырех фигурантов дела к условным срокам, еще трех человек отправили в колонию. Последний приговор вынесли 29 октября в отношении Павла Ребровского. Вместо 2,5 года колонии, полученных ранее, его осудили на шесть лет и принудительное психиатрическое лечение.

Как развивалось дело «Нового величия» — в подборке “Ъ”.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Дело о смертельном ДТП

  • Фигурант: актер Михаил Ефремов
  • Дата приговора: 8 сентября
  • Приговор: 8 лет колонии общего режима
  • В чем обвинялся: нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК)

Вечером 8 июня 2020 года актер Михаил Ефремов на своем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения в районе Смоленской площади в Москве. В результате ДТП погиб водитель-экспедитор Сергей Захаров. Экспертиза выявила сильное алкогольное опьянение актера в момент аварии, а также следы наркотиков в его организме.

Громкий процесс сопровождался скандалами. Сразу после ДТП актер публично признал вину, однако на суде от своих слов отказался, раскаявшись только в конце процесса. Ефремов утверждал, что его ввел в заблуждение адвокат Эльман Пашаев. Защита представляла различные версии невиновности актера, в том числе возможный перехват управления автомобиля хакерами и влияние на технику аномальных явлений типа «энергетических дыр». По ходу процесса вокруг суда собирались толпы зрителей.

8 сентября Михаил Ефремов был признан виновником смертельного ДТП и получил суровый по меркам статьи приговор в восемь лет колонии. Эльман Пашаев был лишен адвокатского статуса. 22 октября Мосгорсуд смягчил наказание актеру, сократив срок до 7,5 года.

Материалы по делу Михаила Ефремова — в подборке “Ъ”.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Дело чиновника-миллиардера

  • Фигурант: бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун
  • Дата приговора: 25 декабря
  • Приговор: 15 лет колонии строгого режима
  • В чем обвинялся: мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления (п. «б» ч. 4 ст. 174.1), незаконная предпринимательская деятельность (ст. 289), получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290)

Александра Шестуна, возглавлявшего Серпуховский район с 2003 года, арестовали в июне 2018 года. Широко известным дело стало после изъятия у него имущества на рекордные 10,5 млрд руб. Было установлено, что за 15 лет на посту главы района Шестун создал более 40 коммерческих организаций и на доходы от них приобретал земельные участки по заниженным ценам. По данным Генпрокуратуры, всего было приобретено более 700 объектов недвижимости. Помимо этого, чиновнику вменялось в вину получение взяток почти на 10 млн руб.

Чиновник своей вины не признавал, называя дело политически мотивированным и связывая его с намерением переизбраться главой района.

За день до приговора Александру Шестуну также на 15 лет колонии был осужден еще один подмосковный чиновник-миллиардер — многолетний глава Клинского района Александр Постригань, оформивший в имущество около 1,7 тыс. объектов недвижимости. Общая стоимость изъятого у него оценивалась в сумму около 9 млрд руб.

Подробнее о приговорах чиновникам-миллиардерам — в материале “Ъ”.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Дело историка Соколова

  • Фигурант: бывший доцент СПбГУ Олег Соколов
  • Дата приговора: 25 декабря
  • Приговор: 12,5 года колонии строгого режима
  • В чем обвинялся: убийство (ч. 1 ст. 105 УК), незаконное хранение оружия (ч. 1 ст. 122)

63-летнего историка, крупнейшего специалиста по изучению эпохи Наполеона, задержали в Санкт-Петербурге 9 ноября 2019 года. Ранним утром он пытался утопить в реке Мойке отрубленные женские руки. Позднее фрагменты тела нашли в его квартире. Следствие обвинило Олега Соколова в убийстве и расчленении своей аспирантки и сожительницы — 24-летней Анастасии Ещенко «в ходе бытового конфликта на почве взаимной ревности».

В тот же день историк оформил явку с повинной, однако суд не учел ее. По мнению обвинения, вместо раскаяния в убийстве Соколов заявлял о срежиссированности всех действий его научным оппонентом Евгением Понасенковым. Историки выдвигали друг другу взаимные обвинения в плагиате и оскорблениях, из-за чего судились в Москве и Петербурге.

Заседания суда над Олегом Соколовым транслировались онлайн, их смотрели тысячи человек. Про его дело писали ведущие мировые СМИ. Процесс вызвал заметный отклик во Франции: сообщалось, что историк будет лишен ордена Почетного легиона, а Институт социологических, экономических и политических наук лишил Соколова должности в научном совете.

Публикации по делу историка Соколова — в подборке “Ъ”.

Автор-составитель: Михаил Малаев

Автор-составитель: Михаил Малаев

Автор-составитель: Михаил Малаев

Автор-составитель: Михаил Малаев

Автор-составитель: Михаил Малаев

Автор-составитель: Михаил Малаев

Автор-составитель: Михаил Малаев

Автор-составитель: Михаил Малаев

Автор-составитель: Михаил Малаев

Автор-составитель: Михаил Малаев

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