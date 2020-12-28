Рождественское дерево, вечнозеленое растение

Зимой и летом одним цветом

Зеленые ели, сосны и пихты — неизменный атрибут Нового года и Рождества. Почему же хвойные деревья остаются вечнозелеными круглый год? Этот вопрос много десятков лет занимал ученых и наконец оказался разгадан аккурат в канун праздника. Шведские ученые из Университета Умео вместе с международной командой биофизиков три года наблюдали за несколькими соснами на севере страны, сравнивая биохимический состав хвойных иголок в течение года. В итоге выяснили, что дело — в особом коротком цикле фотосинтеза, на который умное растение переходит зимой. В это время световая энергия поглощается молекулами хлорофилла (который отвечает за зеленую окраску), но дальше не расходуется. По словам биологов, это позволило дереву тысячи лет назад прижиться в районах, не приспособленных ранее для жизни растений.

— Мы видим замечательный пример адаптации, который не только радует нас во время Рождества, но на самом деле чрезвычайно важен для развития человечества,— говорит главный автор работы профессор Стефан Янссон.— Если бы хвойные деревья не смогли выжить в суровом зимнем климате, обширные территории в Северном полушарии, возможно, не были бы колонизированы человеком, поскольку хвойные деревья давали дрова, жилье и другие предметы первой необходимости. И сегодня они составляют основу экономики большинства приполярных стран.

Елена Кудрявцева