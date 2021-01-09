«Площадку» уберут из экзамена

У сдающих экзамен на права будут проверять навыки парковки и проезда перекрестков. В ГИБДД рассказали, на что по новым правилам инспекторы будут обращать внимание прежде всего. Как объяснил в интервью «РИА Новости» глава ведомства Михаил Черников, теперь главная задача — проверить, как будущий водитель ведет себя в условиях реального движения. В следующем году порядок сдачи серьезно изменится — исчезнет «площадка», а большинство ее элементов перейдет на этап «города».

Экзамен стоило бы сделать еще сложнее, введя обязательную езду в разное время суток по примеру других стран, полагает президент Всероссийской полицейской ассоциации Юрий Жданов: «Многие страны мира уже давным-давно практически отказались от площадки и все проверяют в городе. Я много лет работал с Германией и тесно общался с немецкой дорожной полицией. У них главный критерий — это шестичасовая езда с инструктором ночью с разбивкой по два часа и такой же тест днем.

Так инспектор видит и проверяет, как ведет себя будущий водитель в различных условиях видимости, дорожной обстановки, как он правильно реагирует на новые вводные.

Иногда задачу навязывает инспектор и просит потенциального водителя совершить те или иные маневры. Как говорится, практика — критерий истины. Мы просто с этим запаздываем. Давным-давно пора было это сделать. В тепличных условиях на площадке это примитивно и не очень эффективно».

В ГИБДД поясняли, что этап «площадка» занимает много времени, сдается еще при внутренних экзаменах в автошколе, и дублировать его нет смысла, ведь главная задача инспектора — оценить поведение человека на настоящей дороге. Но к тому, как будет выглядеть новый экзамен, все еще много вопросов, отмечает президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева. До сих пор ГИБДД не прояснило как будет оценивать будущих водителей и как вообще инспектор будет понимать: выполнил человек упражнение или нет.

«К проекту было очень много претензий от всей автошкольной общественности, потому что в проекте полностью отсутствует критерий системы оценки для большинства категорий транспортных средств. Не прописано, каким образом это выполнять и оценивать. В новой методике есть момент, что заезд в блок с задним ходом должен быть с поворотом под 90 градусов. Но при этом не дано никакого инструментария, как замерить эти 90 градусов.

Если сейчас у нас есть четкая разметка и разметочное оборудование стойки, конуса и так далее, то в новом проекте это все вычищено, никакие размеры не прописаны.

Мы задались вопросом, как все это будет оцениваться, измеряться, кем, в какое время, как будут выставляться эти оценки»,— говорит Шутылева.

Другая проблема — как вообще обеспечить проведение экзамена в городе с элементами для площадки, отмечает главный эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей Александр Лыткин. Например, свободных мест для параллельной парковки может не оказаться, а зимой не хватит пространства для сложного разворота. «Во-первых, проезжие части улицы общественного пользования никогда не были предназначены для таких вещей.

Во-вторых, по дорогам ездят водители, не ожидающие, что вдруг какие-то учебные машины начнут изображать все элементы, которые они делали на площадке.

Поэтому обеспечить это невозможно, особенно в условиях города: где найти закрытые места или пустыри, чтобы выполнять эти задания? Потом опять же надо учитывать климатические условия. Если на площадке есть разметка, освещение, то в городе это сделать невозможно. В обычных условиях машину припарковать не так-то просто, а здесь предлагается это делать постоянно. То есть даже если у нас один раз получилось припарковать, то со следующим учеником это место может быть уже занято. Так что это приведет и к временным затратам, и к отсутствию прозрачности на экзамене, и, собственно говоря, к коррупционной составляющей, которая в этом случае значительно возрастет»,— рассказывает Лыткин.

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Экзамены на водительские права без «площадки» по плану начнут сдавать с апреля следующего года. Этот этап исчезнет для всех будущих водителей, в том числе грузовиков и автобусов. По-прежнему «площадку» будут сдавать только мотоциклисты.