Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о том, почему эта специя с давних времен была настолько ценной.

Сегодня ванильное путешествие! В поисках этой специи купцы открывали новые земли. При этом их преследовали пираты, потому что хорошая ароматная ваниль стоила немногим дешевле золота. По сути, ваниль — это капризная орхидея. Растение нуждается в определенной температуре, влажности и искусственном опылении. Но даже с ним лишь половина цветков могут дать плоды.

Родина ванили Латинская Америка. Когда-то она использовалась ацтеками для улучшения вкуса горького шоколада. Известно, что вождь Монтесума обожал напиток из какао-бобов, острого перца и ванили, особенно когда отправлялся выбирать одну из своих 600 жен. Позже индейцы отдавали ваниль испанцам в качестве налога. Кстати, испанцы и дали специи название vanilla, что означает «стручочек».

Во многих европейских странах ваниль считали не пряностью, а веселящим снадобьем. Дамы и кавалеры, не имевшие возможности ежедневно принимать ванну, натирались ванилью вместо духов. Хотя это было безумно дорого. А многие богатые французы добавляли ваниль в табак.

Ваниль и сегодня активно применяется в ароматерапии и косметологии. Ее приятный сладковатый запах, дает ощущение покоя и комфорта. Она повышает аппетит, снимает стресс, а современную кулинарию без нее представить вообще невозможно. Ее добавляют в тесто, пудинги, суфле, варенья, компоты, салаты, сиропом пропитывают бисквиты, используют для приготовления ликеров. И даже фильм есть «Ванильное небо». К кухне он не имеет отношения, но очень своеобразный. Рекомендую.