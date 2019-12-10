Кремль назвал решение WADA «неприятным»

Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении российских спортсменов от участия в международных соревнованиях неприятно для России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Кремль считает главным сейчас заявить о своем несогласии с решениями WADA по РУСАДА.

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«Безусловно, это неприятная ситуация. Вместе с тем, существуют механизмы отстаивания наших прав, защиты наших прав как страны и защиты прав наших спортсменов. Эти механизмы должны быть задействованы»,— сказал господин Песков в ответ на вопрос “Ъ FM”. По его словам, главное — не допустить, «чтобы коллективная ответственность каким-то образом нарушала интересы наших спортсменов».

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Накануне исполком WADA наказал Россию за «манипуляции» с базой данных Московской антидопинговой лаборатории целым пакетом крайне жестких санкций. В ближайшие четыре года на важнейших международных соревнованиях, в том числе на двух Олимпиадах — летней в Токио и зимней в Пекине, а также на чемпионате мира по футболу в Катаре российской сборной придется выступать в нейтральном статусе, а на олимпийских соревнованиях — еще и в урезанном составе.

Подробнее о решении агентства — в материале “Ъ” «Спорт высших унижений».