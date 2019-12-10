«Ни одного рукопожатия на публике, ни одного взгляда в сторону друг друга» Зарубежные СМИ — об итогах встречи «нормандской четверки»

10 декабря в Париже прошла встреча глав Германии, России, Украины и Франции. Лидеры «нормандской четверки» не смогли согласовать дальнейшее урегулирование конфликта на востоке Украины и разведения сил по линии соприкосновения, без которого невозможно и окончательное прекращение огня. Что пишут зарубежные СМИ об итогах прошедшего саммита — в подборке “Ъ”.

The Times (Лондон, Великобритания)

Сам факт встречи президента Зеленского с президентом Путиным был определенным прогрессом. Для украинского лидера эта политика связана с высоким риском. При всей усталости от войны многие в его отечестве придирчиво следят за любым признаком «капитуляции» Москве. Когда Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины, ненадолго появился перед журналистами, он первым делом инстинктивно уверил их, что никакого «предательства» не произошло… Вчерашние (переговоры.— “Ъ”) не только не принесли прогресса по основным вопросам, но, наоборот, подчеркнули пропасть между позициями Киева и Москвы.

The New York Times (Нью-Йорк, США)

У всего этого были предпосылки необыкновенно неравного соревнования: бывший офицер КГБ, закаленный мастер интриг в стиле «все средства хороши», против бывшего комика, лишенного какого бы то ни было опыта в силовой политике, да еще и пострадавшего из-за связей своей страны с президентом Трампом.

Но первая личная встреча президента Владимира Путина и Владимира Зеленского оказалась не столько легкой победой для господина Путина, сколько ничьей. Господин Зеленский прибыл в Париж с ограниченными возможностями для маневрирования и куда меньшими военными и политическими ресурсами, на которые он мог опереться. Его предыдущие жесты доброй воли, такие как отвод украинских войск от линии фронта, не привели к аналогичным шагам со стороны России или повстанцев, которых она поддерживает в Донецке и Луганске. Его позиция была еще больше ослаблена отсутствием мощной поддержки со стороны Соединенных Штатов, на которую Украина могла рассчитывать раньше. И как иллюстрация всему этому дисбалансу, в Елисейский дворец господин Зеленский прибыл первым в скромном сером микроавтобусе Renault, а уж потом прибыл господин Путин в своем Aurus — массивном бронированном лимузине российской сборки. Господин Путин, как это часто с ним бывает, опоздал, правда, только на несколько минут.

Les Echos (Париж, Франция)

Встреча останется важной с символической точки зрения. Но очевидно, что пропасть, разделяющая Украину и Россию, остается очень глубокой. Во время своей первой встречи в Париже российский и украинский президенты пришли к согласию по нескольким пунктам, направленным на установление мира на Украине. Но договориться о политическом аспекте достижения этой цели им не удалось, после чего они пообещали друг другу встретиться через четыре месяца, чтобы попытаться преодолеть и эти разногласия.

В целом же их разговор был далек от душевной беседы: ни одного рукопожатия на публике, ни одного взгляда в сторону друг друга.

Frankfurter Allgemeine Zeitung (Франкфурт, Германия)

После встречи «нормандской четверки» в Париже политическое разрешение конфликта на востоке Украины не стало ближе, чем было до нее. Президент России Владимир Путин ясно дал понять, что он не готов на какие бы то ни было уступки по центральному вопросу: Украина может начать восстанавливать свой контроль над регионом только после выборов в зоне конфликта.

Это неприемлемо для Украины, так как это было бы равноценно капитуляции. Это бы означало, что Россия определяет, кто правит частью Украины, которая должна получить особые права, закрепленные в украинской Конституции,— и Киев фактически не будет иметь никакого влияния на то, что происходит в этом регионе, в котором преследуют людей, выступающих за территориальную целостность своей страны…

Тем не менее результаты встречи в Париже не нужно недооценивать.

Вероятность того, что к концу года наступит перемирие, объявленное в итоговом документе, действительно мала — слишком много подобных заявлений в последние пять лет оказывались пустыми.

В ночь переговоров в восточной Украине также были убиты три украинских солдата. Но все соглашения, которые по крайней мере на время смягчают страдания затронутых войной людей, следует приветствовать…

Будет ли встреча в конечном итоге иметь положительные или отрицательные последствия, зависит от того, какое значение будет иметь один пункт заявления, который потенциально обладает большой взрывной силой и который играет на руку Кремлю: Украина должна законодательно закрепить так называемую «формулу Штайнмайера».

Перевели: Кирилл Сарханянц, Яна Рождественская, Николай Зубов