Лучшую концепцию Петровской набережной в Воронеже подготовило бюро MLA+

Победителем конкурса на разработку концепции Петровской набережной в Воронеже признали международное архитектурное бюро MLA+. Вместе с этой компанией в финал вышли также проекты московских компаний Wowhaus и «Практика». По условиям конкурса за основу развития набережной, включающей территорию площадью 117 га, участники брали рекреационный сценарий института «Гипрогор». При этом предпочтение отдавалось тем, кто имеет опыт реализации аналогичных масштабных проектов. Бюро MLA+ совместно с испанской Ecosistema Urbano также побеждало в конкурсе на реновацию воронежского водохранилища, однако этот проект не был реализован.

Подробнее о перспективах Петровской набережной читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Зодчие прозрели».

Александр Прытков, Ирина Лобанова